Não vale a pena

Ao final de todo feriado prolongado como este do Carnaval, é comum a divulgação do balanço de acidentes nas rodovias federais e estaduais de todo o país. Para os governos e profissionais que atuam diretamente na área, a redução no número de acidentes e mortes é sempre uma meta a ser conquistada. Não à toa, investimentos em infraestrutura são realizados todo ano para aumento do efetivo, novos e modernos equipamentos de fiscalização e apoio, além de treinamentos de toda sorte. Ainda assim, são inúmeros os problemas e desafios destes profissionais que lidam diretamente com a preservação da vida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal e autoridades do setor, a maioria dos acidentes acontece quando o motorista está perto do seu destino. É quando o cansaço é mais intenso e a ansiedade de se chegar logo aumenta. É exatamente neste momento da viagem que muitos se arriscam em ultrapassagens proibidas.

Essa foi a principal causa de acidentes neste último feriado. Até às 12 horas da última quarta-feira, 22 pessoas morreram nas rodovias de São Paulo, sendo 4 delas em estradas federais (foram 3 no último ano) e 18 nas estaduais (contra 17 de 2016). O número de acidentes com vítimas nas rodovias paulistas caiu 18% durante o Carnaval 2017. Segundo dados do governo paulista foram registrados 280 casos no feriado deste ano, contra 341 em 2016 – uma redução de 61 ocorrências. As principais causas de acidentes são a imprudência (ultrapassagem em pontos proibidos, excesso de velocidade, falta de manutenção do veículo, etc.), a mistura de bebida alcoólica com direção e o cansaço físico (excesso de trabalho, viagem longa e sem descanso).

Outra infração ainda muito comum é a falta de cinto de segurança nos passageiros do banco traseiro. É muito importante a consciência de que a pressa na viagem pouco contribui em termos de tempo. Na maioria das vezes representa um ganho irrisório – pouquíssimos minutos que colocam em risco a vida pessoal, da família e de terceiros. Definitivamente, não vale a pena!