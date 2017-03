Nas curvas televisivas

Assistindo “Avenida Brasil” no Vídeo Show (Globo), lembrei de algo. O grito da Carminha quando viu o Max vivinho da Silva. Foi o melhor berro da história das novelas. E isso porque eu não gosto da Adriana Esteves.

E voltando ao assunto das reprises…

O ator Heitor Martinez está cada dia em uma trama nova. Jesus! Agora ele está no ar também em “Ribeirão do Tempo”. E na próxima segunda em “Senhora do Destino” no Vale a Pena Ver de Novo (Globo).

Já falei muito sobre a reprise de “Senhora do Destino”. Uma coisa boa dessa novela é rever grandes nomes que já morreram. E outros atores vivos, mas que estão sumidos. O Dado Dolabella, por exemplo.

Não canso de falar, novela tem que terminar de sexta-feira. Terça-feira é ruim demais.

Agora discussão é se narrador de futebol pode ou não se emocionar? Tem papo mais bobo não?

E outro dia, a Globo exibiu A Lagoa Azul na Sessão da Tarde. A própria emissora brincou com o fato de reprisar tanto o filme. Apesar de que fazia muito tempo que não passava. E outra, alguns outros filmes já foram mostrados mais vezes. Um deles é o tal “Táxi”. Que com o perdão do trocadilho, já está bem rodado.

Sabe uma atriz que eu jamais pensei em elogiar? Viviane Araújo. Está cada dia melhor. Cada novela consegue fazer algo diferente. E isso poucos atores conseguem. Atualmente está ótima em “Rock Story”.

Só aqui em casa que todo dia liga um artista oferecendo algum produto?

Já o “Big Brother” continua sendo mais um bom programa como qualquer outro. E acho engraçado ver gente discutindo e brigando com a Globo por não concordar com isso ou aquilo. A família Marinho vai perder até o sono.

Não tem nada a ver com televisão, mas preciso falar. Descobri um sujeito que é puxa saco da amante do chefe.

Pronto, já desabafei.

Voltando ao mundo televisivo…

Sou do tempo que a previsão do tempo na TV era feita com mapa de verdade. Nada virtual.

E “A Praça é Nossa” voltou com tudo no SBT. Sempre ótima. E muito divertida.

Audiência de internet não é igual audiência “normal”. Mas sempre é um bom termômetro para saber o bom andamento de uma atração televisiva.

E eu ainda acho que o Jô Soares seria um ótimo comentarista de qualquer assunto no Jornal Nacional. Parecido com que é o Arnaldo Jabor.

Para fechar…

Do mesmo modo que é muito bom assistir o “Chaves” no SBT, é bem legal ver o Mr. Bean na Band. Humor sem muitas palavras. Genial.