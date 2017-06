“Nego ter facilitado antecipação de consultas e cirurgias”, disse vereador de Osasco Renato Bonin

Na sessão ordinária dessa terça-feira, 27, o vereador Dr. Renato Bonin (PR), atendeu pedido de jornalistas para afirmar surpresa nos fatos ocorridos na manhã de ontem, segunda-feira, quando seu gabinete foi fruto de busca e apreensão de documentos numa denuncia de averiguação do Ministério Público de São Paulo.

“Posso dizer a vocês que tudo será esclarecido, fui denunciado por um ex-assessor por motivos de tê-lo demitido recentemente. Estava ontem de manhã trabalhando na Policlínica da Zona Norte, fazendo atendimento como médico que sou quando na saída de uma paciente fui surpreendido com um policial postado à frente da porta. Perguntei ao mesmo se era ele o próximo quando veio a resposta que estava ali cumprindo determinações”, disse Bonin que afirmou desconhecer tais fatos e negou de forma veemente qualquer participação de sua parte como vereador em facilitações de atendimentos, tanto para consultas bem como de antecipação de marcação de cirurgias, conforme as denuncias do Ministério Público.

“Eu me comprometo, assim que tomar pé da situação, convocar a todos os jornalistas para uma coletiva”. Se disse surpreso que apenas a Rede Globo estivesse presente à Câmara, no momento da chegada dos policiais e promotores públicos na manhã de segunda-feira. “Como entender que a imprensa local não foi avisada”, disse.

O QUE FOI DIVULGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ONTEM:

O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta segunda-feira (26/6), a primeira fase da Operação Fura-Fila, que investiga esquema de corrupção no Sistema Municipal de Saúde de Osasco. O nome da operação é uma referência ao fato de pessoas conseguirem furar a fila quanto a consultas, exames médicos e cirurgias na rede municipal.

Três mandados de busca e apreensão, deferidos pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Osasco, foram cumpridos, resultando no recolhimento de documentos, agendas e listagens de agendamentos.

A operação contou com a participação de cinco promotores de Justiça das cidades de Osasco, Mairiporã, Cotia e também do Gaeco de Campinas, bem como 30 PMs do 5º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar.