Nervosismo entrega dupla no Jardim São Luiz em Barueri

Um indivíduo foi detido e um adolescente foi apreendido em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Barueri na rua Aracajú, bairro jardim São Luiz, na noite de domingo, 14.

Os agentes de segurança estavam fazendo uma vistoria em uma viela com vistas a uma construção irregular e avistaram dois indivíduos vindo em direção dos guardas.

“Os rapazes estavam inquietos nervosos e então decidimos por abordá-los”, salientaram os guardas civis.

Na revista pessoal um revólver foi localizado no solo ao lado de L.C.S., 18 anos de idade e G.M.O., 13 anos de idade nada de ilícito foi encontrado.

G.M.O, informou que estava indo na casa de um amigo, momento em que L.C.S., lhe chamou e mostrou a arma. L.C.S., relatou que estava juntamente com G.M.O., que estava com o revólver.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da cidade, onde a Autoridade de plantão determinou a apreensão do revólver com numeração suprimida, a condução do indivíduo a Cadeia Pública de Carapicuíba e encaminhou o menor à Vara da Infância e Juventude.