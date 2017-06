Neste sábado tarifas de pedágios subirão na Rodovia Castelo Branco e Rodoanel

As novas tarifas de pedágio nas estradas paulistas estão valendo desde o início desta sexta-feira (1). Segundo a Artesp, a agência estadual que regula transportes rodoviários, os preços foram reajustados em 9,32% para acompanhar a inflação.

Para justificar o reajuste geral, a Artesp afirma que, em 2015, cerca de R$ 4,7 bilhões em receita arrecadados com a cobrança de pedágios foram investidos em obras de manutenção e operação das rodovias paulistas sob concessão. Segundo a agência, “isso melhorou o tráfego e a segurança do usuário, fazendo com que 19 das 20 melhores rodovias do Brasil façam parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT)”, disse em comunicado.

Nas praças de pedágio da Rodovia Castelo Branco, o valor deve aumentar em R$ 0,10, em Osasco (Km 18 e 20) passando para R$ 4,10 e em Itapevi o valor a partir de sábado será de R$ 8,10.

Já no Rodoanel Mário Covas- Setor Oeste, o valor de cobrança será de R$ 2,00