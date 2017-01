No ritmo da televisão

Mereço um troféu. Assisti por quase meia hora um daqueles simpáticos programas de desembaralhar letras para formar palavras. E falando sério, é um bom teste para os apresentadores. Tem que ser bom igual radialista. E ser bom também em improviso.

Até outro dia criticavam o Pedro Bial por ser apresentador do Big Brother (Globo). Agora estão sentindo falta do Bial e reclamando do ótimo Tiago Leifert. Gente mala demais. E citando diferenças, o Leifert deixa o programa mais leve, suave. E isso parece que vai dar uma sobrevida ao reality.

E quase todos os canais de televisão transmitiram o jogo da Amizade entre Brasil x Colômbia. O SBT foi um dos poucos que preferiu seguir sua programação normal. Se eu fosse o tio Silvio Santos teria colocado no horário ou o “Chaves” ou uma reprise da primeira “Casa dos Artistas”. Aproveitando, eu assisti ao jogo em praticamente todos os canais ao mesmo tempo. Quase fiquei maluco.

Só para citar, a Globo homenageou tanto a Chapecoense, que a transmissão foi fraca e ruim demais.

Já elogiei uma vez, mas sempre vale. Como o Tarcísio Meira é bom. Que ator! A cena de sua morte em “A Lei do Amor” foi histórica. E quem teve a ideia de filmar do alto também merece parabéns. Pena que o ator parece não ter mais físico para trabalhar em uma novela inteira e de forma ativa.

Diferente de muitos, eu gosto do Encontro (Globo). Gosto da Fátima Bernardes. Apesar de discutir alguns temas bobos e ser um programa bem politicamente correto.

Falando em gostar…

Gostava de quando a “Malhação” era só para revelar atores. Prefiro sem muitos veteranos. Alguns poucos já estaria de bom tamanho.

E eu tenho saudade de novela com realismo fantástico. Estilo “Pedra Sobre Pedra”, “A Indomada”, “Fera Ferida”, entre outras.

Falando da minha mãe…

Ela cada dia gosta mais dos programas da TV Aparecida.

Ainda queria entender, porque a Rede TV em vez usar o tradicional “Ao Vivo”, ela usa “All Live”. Existem outras formas de ser diferente.

Já que o assunto é Rede TV, o Celso Zucatelli poderia ser um apresentador mais suave. Ele precisa entender que não está apresentando um programa policial 24 horas por dia. Mas é um grande comunicador.

Para fechar…

Não se esqueça disso, você tem direito de gostar e de não gostar de quem bem entender.