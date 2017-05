Nós de Oz completa quatro anos e promove vários eventos no domingo, 7

O Coletivo de Arte e Cultura Nós de Oz completa em 2017, quatro anos de atuação em formação e debates populares sobre a transformação política por meio da cultura. Os trabalhos se concentram na cidade de Osasco, com parceiros em todo o estado de São Paulo e até mesmo na América Latina.

Realizada por militantes, ativistas e trabalhadores, o Coletivo Nós de Oz está organizando uma festa de comemoração no próximo domingo, 7, na sede do coletivo: R. Tenente Avelar Pires de Azevedo, 331 no Centro de Osasco. As atividades são gratuitas.

Para festejar haverá intervenções de dança:

Cigana (com Rosas Cyganas),

Samba Rural Paulista (com o Pé Vermêio – Santana de Parnaíba e região),

Roda de Capoeira (com a República Cultural de Palmares) e Dança Experimental (com Katie Carnicielli – PUC).

Haverá artesanato e comida vegana com o grupo Coletivas.

Teatro também vai acontecer com a peça “A Fulana” – do grupo Lira dos Autos

E no som várias presenças confirmadas:

Duo Libertad com música latino americana,

Samuel Batista com MPB,

Projeto Café com Leite,

Blues Shot

Samba do grupo Nossa Origem

Du bob