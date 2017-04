Nota Fiscal Paulista libera R$ 377 mil para 26 entidades assistenciais de Osasco

As entidades assistenciais de Osasco foram beneficiadas com R$ 377.233,32 na liberação de créditos da Nota Fiscal Paulista, ocorrida na segunda-feira, 17/4. Os valores são referentes às compras próprias e aos cupons fiscais recebidos em doação no segundo semestre de 2016.

O valor irá auxiliar diretamente as atividades desenvolvidas por 26 instituições filantrópicas do município. Entre os principais beneficiados estão a Associação Pestalozzi de Osasco (R$ 114.208,62), Associação de Assistência a Criança Deficiente (R$ 75.053,12) e Centro de Voluntariado de Osasco e Região (R$ 72.771,58).

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição das entidades assistenciais por cinco anos a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período.