NotreDame Intermédica compra Cruzeiro do Sul de Osasco

A NotreDame Intermédica comprou 100% do grupo Cruzeiro do Sul de Osasco. A Cruzeiro do Sul é formada por uma operadora de planos de saúde com 154 mil usuários e uma estrutura verticalizada com hospital, clínicas médicas e laboratório de medicina diagnóstica.

Grupo Cruzeiro do Sul

O Hospital Cruzeiro do Sul foi fundado em 1965, a primeira unidade foi na rua Acará, nº 189 (atual Elói Cândido Lopes). Em 1969, o grupo arrendou a maternidade do Dr. Cury que fica na rua Pedro Fioretti, onde ficaram até 1988.

Em 1970, o doutor Denir do Nascimento, foi convidado para trabalhar no local e de lá para cá não saiu mais, atualmente ele é diretor geral do Hospital. Sua especialidade é a pediatria, mas, foi um dos responsáveis pelo crescimento do grupo na região. Se juntam a ele os médicos Rubens Côrrea da Costa Filho, Akeshi Taíra, Ronaldo Jorge Azze e Roberto Cavaliere que até hoje estão administrando o grupo.

Na época da fundação do pronto socorro infantil, eram de três a cinco atendimentos diários,em pouco tempo, mais precisamente seis meses, esse número pulou para 150 atendimentos diários. Segundo Denir, na década de 70 o principal problema enfrentado pelo sistema de saúde infantil era envolvendo desnutrição e doenças nas quais não se usava vacina como sarampo e coqueluche.

O atual hospital Cruzeiro do Sul que fica na avenida dos Autonomistas, começou a ser construído em 1973. No dia 25 de fevereiro de 1975, foi inaugurado. No começo faziam 180 consultas por dia entre crianças e adultos, atualmente eles já chegaram a fazer 1 mil consultas por dia. O grupo conta com 848 funcionários e 140 médicos que fazem o atendimento de 42 mil consultas por mês. Além de Osasco, há um hospital em Itapevi, além de ambulatórios em Osasco, Itapevi, Alphaville e Carapicuíba.