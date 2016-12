Nova administração garante que Osasco não vai parar nos primeiros dias de 2017

Algumas perguntas estão na roda de amigos de muitos osasquenses: o que vai acontecer com a cidade se Rogério Lins continuar preso? O que acontecerá com o sistema de saúde? As UPA’S e postos de saúde funcionarão normalmente? E se acontecer uma enchente no Rochdale? E os serviços essenciais estarão funcionando em perfeita ordem no dia 2 de Janeiro?

O Correio Paulista foi atrás de pessoas que participam da montagem do novo governo, inclusive, hoje um grupo grande da nova administração participou de uma reunião para discutir alguns detalhes.

De acordo com as fontes consultadas, eles não trabalham com a possibilidade de Rogério Lins não assumir a prefeitura, mas caso isso aconteça, a equipe deve seguir o que já está estipulado pela a equipe de transição e pelo próprio prefeito eleito. A ordem é que todas as secretarias estejam montadas no dia 1.

A vice prefeita Ana Maria Rossi vai dar continuidade as propostas do plano de Governo de Rogério Lins.

Com relação as principais pastas que são Saúde, Educação e Serviços Municipais, essas terão atenção ainda maior. E os principais serviços estarão funcionando normalmente.

De acordo com pessoas que participam do novo governo, o PTN, PR, PRP, junto com o PSDB, PMN e PPS estão participando da formação da nova administração e promovendo reuniões constantes.