Nova gestão da Cultura avalia como positivo o encontro aberto com artistas de Osasco

A Secretaria de Cultura de Osasco, propôs no ultimo sábado, 28, na Escola de Artes Cesar Antônio Salvi, o primeiro encontro público com os artistas e produtores da cidade. Participaram do evento pouco mais de 100 pessoas, representando as diversas linguagens artísticas.

Para Paulinho de Samba de Rua, secretário adjunto é um novo tempo para a cultura na cidade. “Estamos aí junto com o Secretário Gustavo Anitelli e com o Prefeito Rogério Lins, que são pessoas que vem desse seguimento. Eu venho da dança há mais de 20 anos. Através da dança meu leque no meio da cultura e no meio artístico abriu bastante e fez a gente conhecer novos ares”. O adjunto da pasta lembrou ainda, que é preciso valorizar o artista da região. “É uma das coisas que o pessoal vem mais cobrando na cidade, que eles não estão tendo essa valorização”. Outra bandeira da nova gestão, segundo Paulo, é a da descentralização. “A ideia de poder descentralizar, ir pros bairros, levar a cultura pra comunidade, isso é importante e estamos à disposição”. Ele avaliou ainda que a primeira reunião aberta foi positiva. “Fantástico, 100% positivo”. Ele lembrou que durante a semana, antes do encontro, a equipe da Cultura já estava se reunindo com o pessoal do Conselho de Cultura, do Canto de Julho e realizando visitas ao SESC e Ceus. “Algumas pessoas também estão nos visitando na secretaria de Cultura, para perguntar qual o nosso anseio, nosso trabalho, o que a gente quer propor, e o que a gente vem ouvindo das pessoas é um sentimento de esperança, para renovar e poder mostrar o que há de melhor”.

O dançarino enfatizou a importância da presença do prefeito e dos vereadores no encontro. “A presença do poder público em nossas reuniões é legal, por que além dos coletivos presentes, a gente tem que ter a presença do poder público, do prefeito, de vereadores, importante que nas próximas reuniões, outros vereadores, outros secretários estejam pressentes, assim, eles vão poder ouvir o que a comunidade está precisando, qual é o sentimento da comunidade e através disso, vão poder fazer uma boa gestão na nossa cidade”.

O secretário Gustavo Anitelli, que por sinal estava muito a vontade e passou o tempo todo da reunião com os pés descalçados, acredita em uma nova nova era, um novo tempo para a cultura na cidade. “Sim, sem dúvida alguma, com diálogo, com transparência, ouvindo as pessoas e construindo uma política pública pra fora, mais com os movimentos sociais, isso que é fundamental. O conselho de Cultura esteve aqui, esse ano vamos fazer uma conferência de cultura, e claro, se preparando para fazer ações nas ruas, é isso que nós precisamos também”.

Anitelli também viu com bons olhos a presença do prefeito no evento. “Sem dúvida, por que o prefeito se compromete na medida em que ele está aqui, cara a cara com os artistas, com os movimentos, então tem que executar o que nós estamos falando, se não, o povo vai pro gabinete dele, mas esse é um prefeito do diálogo, é um prefeito onde todos os movimentos sociais tem tido muita facilidade de diálogo, então, isso é muito favorável pra nós que realizamos politicas públicas, a partir do diálogo”

O Secretário avaliou a primeira reunião aberta com os artistas como muito positiva. “Foram mais de 35 falas, mais de dez propostas pela internet, todo mundo falando, falou quem quis, a gente ouviu de tudo. Muito positivo. Acho que para uma primeira reunião, ter a oportunidade de voltar a ver o movimento cultural da cidade a ter vez e voz é fantástico”.

O prefeito Rogério Lins se mostrou feliz e entusiasmado com as ações da Secretaria. “É um novo tempo. Eu acredito. É uma equipe jovem. É uma equipe que é da cidade. São artistas que tem uma história no nosso município, e que estão conseguindo reunir os mais diversos coletivos, nichos e seguimentos, então estou muito esperançoso. A turma está com muita vontade de acertar. Eu gosto muito da cultura, acredito que é uma ferramenta que inclui e que leva uma relação sempre muito positiva com os participantes, então, nos vamos levar ela pros bairros periféricos, esse é o caminho”.

Sobre a importância do encontro, Lins acredita que a cultura está no caminho certo. “As pessoas querem ser ouvidas, querem passar os seus projetos, querem falar para o poder público, ‘eu não concordo com isso’, ‘isso está errado’, ‘o caminho é esse’, inteligente o gestor que absorver essas demandas que vem, para tomar as suas diretrizes. Quanto mais você ouve as pessoas, menos você erra”.