Nova gestora do Hospital Municipal e da UPA Centro melhora atendimento

Na terça-feira, 26, no auditório do Hospital Municipal Antonio Giglio, o Instituto Social Saúde Resgate à Vida, novo gestor do HMAG e da UPA Centro, fez um balanço positivo dos primeiros 45 dias de sua atuação

O evento contou com a presença do prefeito Rogério Lins acompanhado de sua esposa Aline Lins, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Maria Rossi, vice-prefeita, os secretários municipais, em especial José Carlos Vido, secretário de Saúde, o vereador Ralfi Silva e diretores da Organização Social (OS), gestora do Antonio Giglio e UPA Centro.

Em nome do Instituto Social Saúde Resgate à Vida quem promoveu a prestação de contas do período, foi o conceituado médico Ewandro Ruck. “O Hospital Municipal voltou a ser referência para casos graves. Antes havia sido delegado para a UPA Centro que atende em média 500 pacientes/dia e não comporta esse tipo de atendimento. Agora os Prontos-Socorros solicitam vaga diretamente ao Hospital. Descentralizamos os atendimentos e a UPA passa a atender casos de média e baixa complexidade. Reorganizamos o Núcleo Interno de Regulação e o atendimento passa a ser mais ágil, pois regula todas as vagas do Hospital, numa integração e alinhamento da rede com os Prontos-Socorros.”

Numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde foram criados 20 leitos de longa permanência e 10 de cuidados intermediários no PS do Jardim D´Abril. “Numa integração do HMAG com o Departamento Regional de Saúde (DRS) vamos usar um pouco mais de vagas de alta complexidade nos Hospitais Estaduais de Carapicuíba, Itapevi e Osasco”, disse Ewandro.

Ainda de acordo com o médico o setor de Ortopedia foi reestruturado, tirando-o da UPA Centro e transferindo para o HMAG. “O pronto atendimento ortopédico fica dentro do Hospital com 20 leitos, desafogando boa parte dos que procuram atendimento na UPA. Adquirimos 20 novas cadeiras de rodas, 25 novas macas, informatizamos o PS, trocamos os respiradores e monitores médicos, adquirimos novos respiradores portáteis, providenciamos a higienização das unidades, reparamos portas e janelas quebradas, removemos 10 a 13 caminhões de entulhos, aumentamos de 18 para 20 os leitos de UTI, adquirimos duas ambulâncias sendo uma delas UTI, implantamos o controle de acesso para visitantes e funcionários, duplicamos o número de atendimento odontológico, ampliamos o serviço de hematologia, estamos providenciando a vinda de novas especialidades, entre elas hematologia e pneumologia infantil, e ainda outras melhorias.”

O aparelho de tomografia foi trocado. O anterior estava ultrapassado e com apenas dois canais e foi substituído por um moderno com 32 canais, com resultados obtidos em menos de minuto. “Ativamos mais uma sala de radiologia, agora temos duas e ainda uma outra na UPA central. Reformamos os centros cirúrgicos da UTI pediátrica e do PS Adulto, ampliando de 5 para 9 os leitos de emergência. Estamos capacitando profissionais médicos e depois faremos o mesmo com a enfermagem e o corpo administrativo e numa parceria com a Uninove (Faculdade de Medicina de Osasco), o Antonio Giglio torna-se um Hospital-escola. A nossa meta é ter uma taxa de ocupação dos leitos em 85 a 90%, hoje está em mais de 110%. Vamos nos dedicar para que o HMAG e a UPA Centro possam ser, a cada dia, ainda melhores no atendimento dos pacientes”, encerrou o médico Ewandro Ruck.

O secretário municipal de Saúde José Carlos Vido disse que a impressão é que antes da atual OS, a prefeitura havia alugado um prédio para uma empresa explorar o serviço de saúde em Osasco, tanto no HMAG como na UPA Centro. “Hoje há diálogo e gestão compartilhada e já conseguimos intervir aqui, com ações que em sete meses não conseguimos com a outra OS. Fazer a UPA como porta de entrada foi um grande equívoco. Nunca encontrei em nossas visitas, mais de 112 leitos ocupados sendo que a capacidade é 187 e que, em breve, vai para 240 leitos. Foram medidas simples, que de imediato resultaram em melhor atendimento como foi com a ortopedia, tirando da UPA e fazendo funcionar no HMAG. Vem mais reformas por aí, novas alas funcionarão em breve e com mais leitos, proporcionando uma nova realidade no hospital, gerando grandes transformações em prol de uma melhor saúde aos cidadãos de Osasco”, concluiu Vido.

O prefeito de Osasco Rogério Lins fez um pedido a Organização Social que administra o local. “Aproveito a oportunidade para pedir que se amplie o número de pediatras, para que se agilize o atendimento de nossas crianças no setor próprio do HMAG. Estamos oferecendo mais à população, gastando menos, como está acontecendo aqui com essa parceria, que certamente trará bons resultados. Com um concurso público que realizamos podemos admitir até 500 médicos, avançando para atender a demanda.” O prefeito disse também que ainda este ano a UPA da Vila Menck, na zona norte e a UPA do Conceição, na zona sul de Osasco serão geridas no formato Organização Social (OS), proporcionando um atendimento mais amplo e mais completo. E para o próximo ano, no período do aniversário da cidade ou pouco tempo após, o PS Osmar Mesquita, na zona norte, o PS Santo Antônio, na zona sul serão totalmente reformados e também geridos por OS.”

Algumas atitudes serão tomadas pelo prefeito para melhorar o sistema de saúde da cidade. “Porém o grande atendimento que certamente teremos, será no atendimento primário nas UBS, com a distribuição de medicamentos num novo formato, com carreta da saúde, mutirões e uma boa alimentação nas unidades de saúde, oferecendo aos munícipes um serviço que gostaríamos que nossa família tivesse. Há que se aplaudir as conquistas destes 45 dias a você Dr. Ewandro, ao Dr.Ricardo Emiliano, presidente da OS e a todos os componentes da equipe. O sucesso do Instituto significa sucesso na Saúde de Osasco”, finalizou o prefeito Rogério Lins.