Nova Grécia vai dar espaço para novo empreendimento

Na manhã desta quinta-feira,8, o prefeito Jorge Lapas acompanhou o andamento da demolição do antigo residencial Nova Grécia, situado no Jardim Bonfim, na entrada de Osasco.

A demolição dos três prédios de doze andares, com cerca de 200 apartamentos, representa um grande avanço para Osasco, uma vez que estavam abandonados há 40 anos e representavam um símbolo de atraso na entrada da cidade.

Iniciados em 1974, os prédios foram construídos, mas parte deles invadiu uma área da prefeitura, o que levou ao embargo da obra. Os apartamentos nunca foram habitados. Desde o embargo, um imbróglio judicial e problemas financeiros da urbanizadora deixaram as estruturas abandonadas.

No local existe projeto para a construção de um novo empreendimento.