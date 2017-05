Nova lei em Osasco obriga que escala de funcionários da saúde deve ficar disponível para população

Na última semana, foi sancionada a Lei n° 4.803/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar diariamente em lugar disponível e de fácil acesso ao público (sala de espera, recepção, ambulatórios, corredores), a escala de todos os funcionários de serviço e jornada de trabalho em Maternidade, UPA, Pronto-Socorro, Serviço de Verificação de Óbito, incluindo técnicos, médicos, chefes.

Autor da Lei, o Vereador Ricardo Silva justifica a necessidade do dispositivo legal: “as pessoas que vão à um posto de saúde ou à um hospital enfrentam dificuldades quanto ao atendimento, não encontram o profissional ou ele não está no local, mas agora a escala deve estar em evidência”.

De acordo com o documento, a lista deve conter o nome completo, o número do registro profissional, a especialidade e os nomes dos responsáveis administrativos e técnico pela unidade. Dessa forma, a Lei possibilita a democratização do acesso a informação, bem como mecanismos de controle e fiscalização por parte dos usuários. “Além de saber quem são e quantos são os funcionários disponíveis na instituição para a prestação de serviços, a população poderá até avaliá-los. A iniciativa ajudará também à Secretaria Municipal de Saúde, que procura qualificar os profissionais”, acrescenta o vereador.

“A saúde em Osasco vem de uma situação difícil, então, vamos trabalhar para reverter esse cenário e encaminhar o serviço para o bom atendimento”, finaliza Ricardo Silva.