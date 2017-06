Nova Marginal do Cadaval vai melhorar trânsito de Carapicuíba

Durante o evento Marcos Neves apontou a construção de uma creche, na mesma via, em fase final de obras, e agradeceu a parceria da Câmara na aprovação do parcelamento da dívida com o governo federal deixada pelo governo anterior.

No último dia 15, após solenidade e Rua de Lazer às crianças da região, foi aberto ao trânsito uma nova etapa da Marginal do Córrego Cadaval, trecho que vai aliviar o trânsito na Avenida Inocêncio Seráfico e nas ruas adjacentes.

Somando 500 metros lineares, o trecho se estende da Estrada do Pequiá à Estrada das Acácias. A obra estava parada e, logo que assumiu o governo municipal, o prefeito Marcos Neves se empenhou para que tivesse continuidade.

A obra compreende a canalização do córrego Cadaval, além da pavimentação. Entregue, a via facilita o fluxo de veículos entre a Vila Sulamericana e a a Vila Dirce.

Em pouco mais de cinco meses de seu governo, o prefeito Marcos Neves mesmo com as dificuldades de uma cidade com grande população e com recursos minguados, vem surpreendendo com muito trabalho.

Na oportunidade da inauguração do trecho, a vice Gilmara afirmou “que Marcos é um prefeito nota dez, um líder que motiva, incentiva e cobra a todos nós por uma Carapicuiba bem melhor. É um orgulho estar a seu lado, vamos escrever na história a melhor administração que essa cidade já teve”, finalizou Gilmara.

Para o prefeito Marcos Neves foi uma alegria terminar essa parte do Cadaval. “Com essa obra vai-se tirar um pouco do trânsito da Inocêncio, será uma espécie de rota de fuga, além da valorização dos imóveis próximos. Agora falta um trecho a ser terminado, vamos atrás de recursos. Estamos retomando obras que estavam bloqueadas, encontramos a cidade com muitos problemas, mas não vamos reclamar, vamos trabalhar. Com o apoio dos vereadores vamos firmar um parcelamento de uma enorme dívida que a prefeitura tem com o INSS, cerca de R$ 170 milhões, que deverá ser paga em 23 anos. Um custo enorme para o município, hoje será uma parcela mensal girando em R$ 400 a 500 mil. Estamos retirando os ambulantes do Calçadão e colocando-os nas travessas. Agora com barracas padronizadas não precisam mais se preocupar com os fiscais. Nos próximos 60 dias vamos terminar essa ação no Calçadão e depois vamos agir no Terminal Rodoferroviário, padronizando e alocando as barracas dos ambulantes. Já criamos mais de 900 novas vagas em creches. Na saúde fizemos melhorias substanciais em apenas quatro meses de governo no PS da Vila Dirce, as próximas melhorias serão no PS da Cohab II. Revitalizamos a farmácia popular e vamos fazer o mesmo em todas as unidades de saúde. Estamos investindo na saúde e estamos tendo retorno desse trabalho”, encerrou o prefeito Marcos Neves.