Nova Nissan Frontier escolhida como Compra do Ano 2017

Lançada em março no Brasil, a nova Nissan Frontier foi considerada a “Compra Certa 2017″ no segmento de picapes médias pelos profissionais da revista especializada”Motorshow”. O guia de compras da publicação considera todos os modelos disponíveis no mercado brasileiro, analisando itens como preço, manutenção, seguro, entre outros, para indicar aos consumidores os modelos com melhor-custo benefício em diversos segmentos. É a primeira vez que a picape da Nissan conquista essa indicação da publicação.

Para a revista, a Nissan Frontier destacou-se em um segmento com muita competição principalmente “pelo projeto moderno mais recente”. Além disso, foram destacadas qualidades da nova geração da Nissan Frontier como o nível de tecnologia embarcada, com os sistemas de auxílio de partida e de descida de rampas, uso de dois turbos no motor (única com o recurso no segmento), além de da nova suspensão multibraços com eixo rígido.

Nova Frontier

A totalmente nova Frontier é a melhor picape já produzida pela Nissan em seus 80 anos de tradição nesse segmento. Além da modernidade, do design totalmente novo e robusto, a peça-chave dessa nova geração é a estrutura ainda mais resistente, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo que é mais leve e eficiente. Com oito barras transversais, conta um outro chassi sobreposto por dentro com soldas contínuas, chamado de duplo “C”. Assim, o veículo fica ainda mais resistente às tensões da torção da carroceria.

Uma combinação de tecnologias permite extrair o máximo em desempenho no fora-de-estrada e garantir uma condução confortável, enquanto itens inéditos para o modelo estão a serviço do condutor. Entre eles, o Controle Automático de Descida (HDC) e o Sistema de Auxílio de Partida em Rampa (HSA). Ambos sistemas atuam automaticamente nos freios do veículo para controlar descidas íngremes ou saídas do carro da imobilidade em subidas. A picape chega na versão cabine dupla com tração 4×4 e é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo.