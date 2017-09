Novas velhas ideias televisivas

Uma sugestão para a Record, que tal inverter os horários das reprises da tarde! Passar primeiro “Bicho do Mato” e depois “Ribeirão do Tempo”. Acho que ficaria mais legal.

Falando em Record…

“A Fazenda” está pegando fogo. Gosto muito. Apesar de que, confesso, não estou assistindo muito. Ainda.

E continuo gostando de um sujeito que não agradou o politicamente correto no “Big Brother” fazendo sucesso em “A Fazenda”.

Preciso informar, encontrei a próxima novela para assistir no YouTube, “Desejo Proibido”. Trama das 18 horas que passou entre 2007 e 2008. E eu não assisti quando foi ao ar originalmente.

Esta novela foi a última de dois grandes atores, Cláudio Marzo e Luiz Carlos Tourinho (que faleceu no período da novela).

Posso fazer mais um elogio para “Pega Pega”, Globo?

Sei que posso.

Gosto muito da história. O assunto assalto não é algo isolado. Tudo tem um motivo. E é uma trama muito bem “amarrada”. Incrivelmente boa.

Mais um assunto…

A tristeza toma conta dos brasileiros. O show da Lady Gaga foi cancelado no “Rock in Rio”. Tem gente quase de luto.

Falando nisso…

Lembrei do genial Nelson Gonçalves, era gago e mesmo assim cantava bem demais.

E aquela pergunta do dia é…

Por que jornalista esportivo nunca respeita opinião dos treinadores de futebol? E treinador de seleção brasileira convoca quem bem entender.

Sobre novela das 9…

Assisto pouco “A Força do Querer”, Globo. Mas outro dia fiquei de olho. E era bem uma cena de sequestro relâmpago e bandidos armados. Gostei. Parecia filme de ação. Quem sabe no futuro tenhamos uma novela com cara de “Duro de Matar” ou “Máquina Mortífera”!? Seria bom demais.

Falando nisso…

Já falei uma vez, mas não custa repetir. Sinto falta de filmes clássicos na Globo. Principalmente na “Tela Quente”.

Mudando de assunto…

Já que vem aí um novo “Trapalhões”, bem que a Globo poderia reprisar o antigo. Nem que fosse de madrugada.

Nem vou cobrar pela ideia, mas vou sugerir temas para o “Globo Repórter”…

Gostaria de ver programas sobre “rádio”, “fotografia” e “década de 20”.

Ainda na base das ideias…

Está demorando muito para o Jô Soares ser comentarista (de qualquer coisa) no “Jornal Nacional”, Globo.

Para fechar…