Novembro Negro promove atividades culturais na Estação Osasco da CPTM

Para homenagear o mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Osasco promove o “X Novembro Negro”. Durante todo o mês, haverá oficinas, shows e atividades visando promover a reflexão sobre a questão afro-brasileira. Um dos destaques da programação é a exposição “Construção de um novo pensar: o negro e o ambiente”, que ficará em cartaz até esta sexta-feira, 19, na Estação Osasco, que atende as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM.

Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente do município, a mostra reunirá cinco painéis fotográficos, de 2,00m x 1,5m, com imagens de figuras negras que se destacaram pelo trabalho desenvolvido, como o fotografo Sebastião Salgado,

No domingo (19), a partir das 17h, o público poderá assistir apresentação de grupos de capoeira no bicicletário da estação. Intitulada Capoeira é Saúde, a ação mostrará os benefícios da capoeira. Expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, a capoeira melhora a capacidade cardiovascular e respiratória e aumenta o condicionamento físico e mental. Ao praticar seus movimentos ao som do berimbau, diminui-se o estresse, a tensão e a fadiga.

Na segunda-feira (20), dia oficial da Consciência Negra, das 10h às 22h, haverá a Feira Afro de Economia Solidária que reunirá culinária, vestuário, artesanato, cerâmica e outros temas ligados a elementos afros.

A celebração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, coincidi com a data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A efeméride promove a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.

Arte na CPTM: Com o propósito de apoiar e difundir ações relativas à cultura, a CPTM abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço:

Estação Osasco: Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Endereço: Praça Antônio Menck, s/n, Centro

Exposição: Construção de um novo pensar: o negro e o ambiente

Data: de 13 a 19/11, das 4h à meia-noite

Ação: “Capoeira é Saúde”

Data: domingo (19/11), às 17h

Ação: Feira Afro de Economia Solidária

Data: segunda-feira (20/11), das 10h às 22h