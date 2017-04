Novo fórum de Barueri será entregue no fim de 2018

Magistrados e funcionários do Poder Judiciário terão novas instalações para exercer suas atividades e prestar serviços com conforto e segurança em novo endereço, na avenida Sebastião Davino dos Reis (entre a PUC de Barueri e a Secretaria de Mulher), na Vila Porto. É que neste local, a Prefeitura de Barueri está construindo um moderno prédio para o Fórum da Comarca de Barueri, que hoje funciona na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no Jardim dos Camargos, e em outros pontos da cidade. A execução da obra é em convênio com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O prazo previsto para término é dezembro de 2018.

Além da construção, em concreto pré-moldado, a Prefeitura de Barueri é responsável pela doação do terreno. O novo fórum somará 16.408 metros quadrados de área construída em três pavimentos: térreo, inferior (garagens) e superior.

Com um projeto arquitetônico moderno, o novo prédio tem como objetivo contemplar todas as necessidades do Fórum. Terá instalações como varas, cartórios, tribunal do júri e celas; bancos, diversas salas, dormitórios para jurados, recepção, tesouraria, protocolo e arquivo.

De acordo com o projeto, o fórum terá espaços que permitirão acessos separados aos presos, juízes, promotores e familiares dos detentos em dias de julgamento. Os magistrados, por sua vez, poderão chegar às suas salas e aos locais de audiências de forma independente – utilizando-se de elevadores e passarelas.