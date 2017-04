Numa recuperação incrível Oeste escapa da queda e garante permanência na série A2

Quando parecia que o rebaixamento seria inevitável, o Rubrão deu a volta por cima e emplacou três vitórias seguidas, garantindo a permanência na série A2 para 2018.

Para o campeonato deste ano, o Oeste era apontado como um dos favoritos ao acesso à elite do futebol paulista. Com o passar dos jogos, muitos tropeços, principalmente em sua casa, a Arena Barueri, empurravam o time para a zona do desespero, onde seis clubes ao final da fase de classificação serão rebaixados à Série A3.

Quando o atoleiro se aproximava, o Oeste encontrou força e o futebol que estava escondido e fez o que parecia impossível. Derrotou o Mogi Mirim por 2 a 0 na Arena Barueri, foi até Bragança e atropelou o Bragantino por 3 a 1 e nesta segunda-feira, 17, venceu a Portuguesa de Desportos, no Canindé, por 3 a 2, gols da vitória marcados por Guilherme Garutti, Mazinho e Tatuí.

Com esses nove pontos, o Oeste chegou a 25 pontos ganhos. Subiu para a 10ª colocação e escapou do descenso. Uma pena que o bom futebol do Oeste só aconteceu na reta final de classificação.

Na última rodada da fase de classificação, quando quatro clubes seguem adiante e seis serão rebaixados, o aliviado Oeste recebe o Juventus, neste domingo, 23, às 16 horas, na Arena Barueri.