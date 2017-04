O abuso das redes sociais

Já se perguntou o quanto a internet tem influenciado negativamente a vida das pessoas? E as redes sociais?

Existe uma variedade enorme de redes sociais, que atendem a todos os gostos e necessidades, e que fazem com que as pessoas passem cada vez mais tempo on-line. A questão é: quando este uso deixa de ser saudável?

O primeiro passo para entender se o uso das redes sociais está te prejudicando, é observar o quanto isto tem afetado sua vida. Identificar quantas coisas você deixou de fazer para ficar online, o quanto te incomoda não compartilhar algo que está fazendo, ou quanto tempo você consegue ficar longe das redes.

Outra coisa a se observar é para o que você usa as redes sociais. Acompanhar pessoas devido ao seu estilo de vida (blogueiras de maquiagem, cotidiano fitness, perfis de organização de casa, etc) pode ser interessante se você usa isso como inspiração, para obter dicas, ou como lazer esporádico. Porém, se você “segue” estes perfis e não possui um olhar crítico, se realmente acredita que aquele recorte que é mostrado nas redes sociais trata-se de toda a rotina da pessoa, se tudo aquilo que é postado precisa ser reproduzido, podemos identificar um problema no uso das redes sociais.

Existe também um outro possível prejuízo de quem “consome” com muita frequência as redes sociais e deixa de fazer suas atividades diárias para acompanhar o que outras pessoas têm postado: acabam esquecendo de viver suas próprias experiências, off-line, para acompanhar as experiências de outrem.

Resumindo, acompanhar e/ou postar nas redes sociais é fundamental no seu cotidiano; se você não consegue imaginar viver uma nova experiência sem “postar”; se você sente que algo não aconteceu, caso não tenha sido compartilhado; se você perceber que está tendo prejuízos (mesmo que pequenos), pelo uso das redes sociais, pode ser um indício que está na hora de rever o uso e talvez procurar auxílio.