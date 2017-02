O Araribá e o jardineiro

No dia em que o vento soprou mais forte, balançando galhos e folhas de antigas árvores, levou consigo as sementes de um grande Araribá. Espinhosas e aladas, rodopiavam no ar em danças leves através dos cipós e raios solares, planando até o lugar onde fariam suas moradas definitivas. Cada uma levava consigo uma mensagem de esperança. Esperança em novos dias, em novos brotos, em novas flores. Esperança em ver a luz do sol e o brilho da lua novamente. Esperança em viver. Todas tinham seu lugar certo, escolhido com carinho pelos mistérios e encantos da natureza. O vento não falhava nunca.

Naquele dia, porém, escolheu um lugar diferente para uma das sementes. Semeou-a próximo à morada de um bicho que vinha, com o passar das eras, cada vez mais se afastando da natureza: O bicho-homem. Mas este era um homem que gostava das plantas. Um jardineiro. Cuidava delas e com elas conversava. Não era a toa que seu jardim estava sempre tão bonito e variado, repleto de ervas aromáticas e flores, com folhas que faziam sombra para seu descanso e galhos para os passarinhos morarem.

– Bom dia! – disse o jardineiro para a roseira logo cedo quando saiu para regar as plantas – Ah, que belos botões! As rosas estão chegando! Serão as mais bonitas da cidade!

A roseira, ouvindo aquele elogio, sentiu-se ainda mais motivada a florescer e enviou sua melhor seiva para alimentar os botões.

– Por que está triste, meu alecrim? Vamos mudar isso já! Vou cuidar de você pra que cresça forte e vigoroso. Olha que cheiro maravilhoso – disse, aproximando o nariz das folhas da planta.

E o alecrim espalhou ainda mais seu perfume por todo o jardim.

Assim era o dia a dia daquele homem. As plantas eram sua única e melhor companhia, e sempre tinha uma palavra de carinho para todas. Mesmo assim, passou sem perceber a semente que o vento acabara de lhe dar. Estava escondida entre guanxumas, tiriricas, trevinhos e outras ervas que os homens chamam de daninhas, mas que são, na realidade, as grandes mantenedoras da natureza. E, para o jardineiro, eram os melhores, mais baratos e abundantes remédios naturais que se poderia encontrar.

A semente percebeu que havia sido ignorada. Triste, pensou que secaria sem tornar-se uma árvore. Mas, logo em seguida, chegou a água abundante.

– Bebam, minhas queridas – cantarolava o jardineiro ao regar as plantas. – Cresçam e floresçam!

Animada, a semente ouviu aquilo e sentiu que ele falava com ela também. Dentro dela algo começava a germinar e, em poucos dias, um brotinho começava a escapar por sua dura casca. O olhar atento do jardineiro percebeu, no meio do mato, aquele broto diferente surgindo e, delicadamente, tentou tocá-lo para ver o que era. Repuxou a mão assim que sentiu a picada aguda de um dos espinhos que restavam na semente.

– Ai! – gritou – Você é diferente das outras.

– Me perdoe, jardineiro – respondeu a plantinha recém nascida – Sou um broto de árvore. Preciso desses espinhos para sobreviver aos animais famintos da floresta. Não foi minha intenção machucá-lo.

– Não se preocupe. Pelo que vejo, é um broto de Araribá. O vento deve ter trazido sua semente até aqui. Seja bem vindo! Vou limpar o terreno ao seu redor para que receba mais luz e cresça mais forte. Vai demorar, mas não tenha pressa. Vou cuidar de você, viu?

O jardineiro o havia notado. A felicidade do broto era tanta que mal cabia em suas duas folhinhas que ainda ensaiavam em se abrir. E, como o homem havia dito, foi crescendo dia após dia devagar, porém firme e saudável.

Alguns anos depois, já era uma pequena árvore. O jardineiro havia, inclusive, mudado algumas plantas de lugar para dar-lhe espaço. Sem entender o porquê, ambos haviam desenvolvido carinho mútuo. O jardineiro não estava interessado no fato de sua madeira ser nobre, nem em usar o corante que poderia ser extraído de sua casca, nem mesmo na beleza ornamental de sua copa adulta ou suas flores magníficas. Cuidava da planta pela pura alegria de ver a vida florescer e pelo prazer de ver seu neto, que vez ou outra visitava o jardim, subir e brincar em seus galhos. E a vida floresceu, do amor e amizade entre os dois. Mesmo o Araribá sendo adulto e não necessitando de cuidados especiais, continuou recebendo as visitas e as palavras do jardineiro, além das peripécias ingênuas de seu neto, que crescia feliz junto à árvore.

Mas o tempo foi passando e, poucos anos depois, o jardineiro não estaria mais presente para cuidar de seu jardim. Não entendendo o que havia acontecido, o Araribá teve que continuar sua vida sem seu amigo e viu, de tristeza, todas as plantas ao redor gradualmente fenecerem. Só ele resistiu. Então, um dia, outros homens apareceram no jardim abandonado e começaram a medir, estudar e avaliar aquele lugar. Eram bem diferentes do jardineiro: Tinham olhares frios, posturas rígidas e não conseguiam escutar as vozes das plantas. Estudaram o Araribá com o brilho da ganância nos olhos. Alguns dias depois, voltaram com uma grande máquina escavadeira, amarraram uma grossa corrente em torno de seu tronco e, para surpresa da árvore, começaram a arrancá-la de uma só vez.

Sentindo suas raízes soltando-se da terra, viu seu fim chegando. Logo seria apenas mais um móvel ou alguma viga de sustentação de uma casa qualquer. Só não esperava escutar aquela voz novamente. Sim, era a voz do jardineiro ao longe, se aproximando. Seu amigo havia voltado!

– Parem, Parem! Vocês não têm permissão para mexer em nada aqui – o homem disse, mostrando uma folha de papel que chamavam de ‘documento’.

As máquinas pararam. Houve uma discussão. Os homens insistiam que aquele ‘documento’ era falso e queriam continuar arrancando o Araribá. O jardineiro explicava que a terra era dele e, acompanhado de outras pessoas muito bravas, acabaram convencendo os homens a interromperem aquele terror, para alívio da árvore. Todos foram embora, somente o jardineiro ficou. Olhou em sua direção, caminhou até o velho amigo e, com lágrimas nos olhos, o abraçou ternamente.

– Meu amigo! Que bom que cheguei a tempo! – disse o jardineiro.

– Há quanto tempo, querido amigo! – respondeu o Araribá – Como é bom revê-lo! Desde que era semente, sempre esteve presente a meu lado!

O homem, então, afastou-se e olhou estranhamente para a árvore.

– Semente? – disse.

Foi então que o Araribá reconheceu que aquele não era o jardineiro, mas seu neto, agora adulto. Tinham o mesmo tom de voz. Tinham o mesmo brilho no olhar. E, claro, tinham a mesma capacidade de ouvir e conversar com as plantas. Seu avô havia lhe ensinado, desde a infância, a amá-las. Como, então, poderia abandonar a árvore que cresceu junto? É claro que isso não aconteceria jamais. Como havia, dentro da lei dos homens, assumido a posse daquele lugar, mudou-se para lá e cuidou do jardim, que logo voltou a florescer. E também não demorou para o Araribá gerar seus próprios frutos, que também voaram para novos quintais e para novas histórias de amizade que somente a força do vento sabe semear.

