O bebê fantasma

Não sei vocês, mas eu tenho sofrido muito com a síndrome do bebê fantasma. Antes do meu filho nascer eu sempre escutei algumas pessoas que falavam: “você nunca mais vai dormir”. Eu achava que era exagero. Como assim nunca mais irei dormir? Esse povo é adora um drama.

Achava que esse negócio de não dormir só ia acontecer nos primeiros meses. Errei feio!! Ter um filho realmente é nunca mais dormir como a gente dormia antes. No primeiro ano, o Matheus custou muito a dormir a noite inteira. Foi muito difícil… Madrugadas e madrugadas em claro.

O tempo foi passando e as acordadas durante a noite se tornaram mais raras, quer dizer, apenas as deles porque as minhas parece que pioraram. Quando o Matheus resolve dormir a noite inteira, eu juro que eu acordo escutando ele chorar! Não sei o que acontece.

Às vezes sonho que aconteceu alguma coisa com ele e pronto, acordo assustada. Tento escutar algum barulho e NADA! Tenho a impressão que escutei ele se batendo no berço, mas não passou de um engano. Ele está dormindo como um anjo e eu que deveria aproveitar para dormir também, estou lá, jurando que escutei ele resmungar.

Acordo praticamente todas as noites achando que pode ter acontecido alguma coisa com ele.

Realmente parece que é só o começo da síndrome do bebê fantasma. Acho que é um efeito colateral da postura sempre alerta que adotamos assim que o nosso filhote nasce. Mesmo dormindo, ficamos ligadas neles o tempo todo. As preocupações não param e quando eles ainda são pequenos, acho que as preocupações ainda são mais tranquilas se comparadas as que teremos que enfrentar quando eles ficarem mais velhos.

Hoje, acordo no meio da noite achando que escutei ele chorar. Quando ele for mais velho, talvez eu acorde com o barulho da chave na porta ou não consiga dormir com receio do telefone tocar e eu não escutar quando ele não estiver em casa.

Enfim, no meu papel de mãe, acho que o fato de querer estar sempre disponível faz parte do jogo e era isso que as pessoas queriam dizer quando falavam que eu nunca mais ia dormir. Filho é para sempre. Já as noite de sono, realmente tem os dias contados…