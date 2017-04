O centenário Floresta renasce para o orgulho de uma cidade

A Associação Atlética Floresta é a última entidade histórica de Osasco e da região que resistiu ao longo do tempo e que, hoje está sendo restaurada, modernizada, para voltar aos bons tempos, ser o ponto de encontro da sociedade

O tradicional clube de Osasco completou 100 anos em 8 de outubro de 2016, centenário que vai ser comemorado em setembro próximo numa grandiosa festa.

Atualmente sua diretoria é presidida pelo apaixonado florestano José Rafael da Silva, mais conhecido por Rafinha e tendo como presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) Antonio Pereira Lapas.

Segundo Rafinha, ao assumir a diretoria o clube estava em péssimas condições e dos 2018 associados de 2007 ao tomar posse, só restavam 210. “Quando assumimos encontramos muitos problemas, protestos em cartórios, dívidas com bancos, comércios, Sabesp, Eletropaulo e contribuições do INSS e FGTS não recolhidas desde 2007. Recomeçamos no negativo e hoje temos um absoluto controle da situação. Atualmente temos algum oxigênio para resgatarmos o prestígio, importância e credibilidade do clube junto à sociedade. Foi no Floresta que aconteceu a fundação de várias entidades da cidade, entre elas, Lions, Rotary, Juco, ACEO, ACM, Loja Maçônica e onde nasceram os movimentos emancipacionistas”, concluiu o presidente Rafinha.

Hoje o objetivo do presidente e seus diretores é resgatar o clube, retirá-lo da situação precária, do abandono em que se encontrava e torná-lo o melhor clube não só de Osasco, mas de toda a região.

Para isso as obras do salão social, que já consumiram até agora cerca de R$ 800 mil, estão sendo finalizadas e um jantar dançante nesta sexta-feira, 7, a partir das 20 horas marcará a sua reinauguração.

Do velho salão social só sobraram as paredes do contorno, o resto é tudo novo e do mais moderno, iluminação de led, banheiros, piso, palco, janelas, bar, cozinha, ar condicionado, som, janelas, cortinas, galeria de ex-presidentes e sala de honrarias, enfim um novo e acolhedor salão social, à altura da família florestana, que sem dúvida está sendo resgatada ao convívio de seu clube, de seus avós e pais, onde a sociedade se reunia, vivenciava e desfrutava de todos os seus equipamentos.

Pouco a pouco o Floresta está voltando a dar orgulho aos associados. A quadra de tênis de piso rápido, que estava em condições de miséria, foi reformada e está nova, uma das quadras de bocha agora está em condições de servir até para disputas de campeonatos brasileiros, o vestiário dos atletas masculinos que segundo Rafinha, “era um lixo”, agora são amplos e modernos. Na sequência outras melhorias devem beneficiar os demais equipamentos, inclusive as piscinas e com o objetivo também, de transformar um clube onde a maioria dos frequentadores são masculinos em um clube da família. A Associação Atlética Floresta é guardiã viva da história de Osasco e ela precisa continuar em pé e forte para que a história desta cidade se perpetue.