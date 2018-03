O desafio de Aguirre

O São Paulo sofreu, mas conseguiu a sua vaga para disputar as semifinais do campeonato Paulista. Após derrota fora por 1×0, o Tricolor venceu dentro de casa por 2×0, carimbando presença na fase decisiva da competição Estadual. O técnico Diego Aguirre estreou no comando da equipe em uma disputa eliminatória oficial, uma situação crucial de continuidade em campeonato: o mata-mata, o uruguaio realizou um feito que não ocorria desde 2002 a um treinador estreante: saiu vitorioso da série de confrontos decisivos.

Entre todos os treinadores da história do Tricolor, somente quatro começaram (ou recomeçaram) a carreira no clube justamente em decisões eliminatórias. Antes de Aguirre, somente Nelsinho Baptista, em 2001; Oswaldo de Oliveira, em 2002 e Emerson Leão, em 2011. Tanto Nelsinho, quanto Leão, estavam já na segunda passagem deles no comando do time são-paulino. Enquanto Nelsinho Baptista encarou o Sport nas quartas de final da Copa dos Campeões de 2001, onde venceu o adversário por 4 a 2 e 5 a 0, Oswaldo de Oliveira, no ano seguinte, eliminou o Palmeiras em dois jogos (2 a 0 no Campanella e 2 a 2 no Canindé) na semifinal do Supercampeonato Paulista de 2002. O São Paulo de Oswaldo, depois, também superou o Ituano e sagrou-se campeão daquele torneio.

Por sua vez, Leão, foi o único que não encontrou a vitória no início de jornada: foi eliminado pelo Libertad, do Paraguai, na Copa Sul-Americana de 2011 após derrota por 2 a 0 fora de casa (o jogo da ida, no Morumbi, que o Tricolor vencera por 1 a 0, foi sob comando de Milton Cruz).

Após a partida o técnico Diego Aguirre concedeu entrevista coletiva, respirando aliviado após a emocionante classificação.

As mudanças realizadas em relação ao primeiro jogo surtiram efeito?

Tínhamos que melhorar, e isso aconteceu. Eu fiquei feliz, me senti identificado com o time hoje. O que mais pedi para os jogadores foi atitude e determinação, e isso eu vi. Os jogadores encontraram uma resposta de atitude que vemos por aí. Isso tem que ter sempre. Talvez tenhamos cometido erros técnicos, perdemos algumas situações, mas o time se sentiu bem. Futebol é ganhar, e merecemos. É importante para essa nova etapa que está começando. Faz menos de uma semana que estou trabalhando, tive três treinos. Me senti feliz por isso, pelos jogadores rapidamente entenderem que tem de deixar tudo em campo para ganhar.

É possível melhorar o time com pouco tempo de trabalho?

A responsabilidade eu tenho, mas se você não consegue trabalhar é quase impossível que o time melhore. Porisso focamos na parte do ânimo, atitude.

Qual seu principal desafio nesta fase decisiva?

Temos que trabalhar muito. Acredito muito no trabalho. Precisamos de tempo para dar argumentos ao time e para melhorar. Agora é bom para nós termos essa semana de trabalho. O time tem que continuar melhorando, começar um novo caminho, esquecer coisas que talvez não deram certo. Eu não gosto de olhar para trás, temos que olhar para frente. Tem que voltar a alegria e o torcedor tem que se sentir mais identificado.

Quais as principais dificuldades que o São Paulo tem encontrado dentro de campo?

Sabemos que o time está com dificuldades e temos que buscar opções com os jogadores que temos. Obviamente, temos que melhorar muito. Temos que trabalhar. Confio que vamos conseguir. Cada jogo é uma oportunidade para cada jogador, que pode aproveitar ou não. Depois do jogo de hoje fiquei com algumas ideias.

O São Paulo pode ser campeão?

A diferença entre ganhar e perder é mínima no futebol. Acredito no trabalho. É um desafio muito grande. Quero ganhar e ser campeão. O que melhor do que estar em um time gigante como São Paulo para brigar por esse sonho? Tenho convicção do meu trabalho e é possível que possamos ganhar.