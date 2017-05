O dia de sua Morte!

Por Francisco Rossi

Meu irmão Altino se foi.

Nunca imaginei que isso doesse tanto. Ele estava enfermo, mas partiu quando pensávamos que estava se recuperando. Foi tudo muito rápido. Sinto que com ele foi um pedaço de mim.

Ele trazia em sua alma traumas de infância que nunca conseguiu superar. Marcas profundas, resultado de um acidente doméstico que também deixaram cicatrizes em seu corpo. O acidente e mais a morte trágica de nosso pai, geraram em seu interior fantasmas que nunca conseguiu exorcizar. Ele frequentou durante anos grupo de neuróticos assumidos, que tentavam se ajudar mutuamente.

Quando jovem Altino tentou ser padre, estudando em um seminário católico em Rio Claro. Logo percebeu que não era essa sua vocação.

Muito inteligente e vocacionado para a música, tornou-se apaixonado pelo canto. Cantava com uma linda voz de baixo e não raras vezes fazia dueto com nossa mãe Mercedes, encantando convidados em encontros familiares. Participou de vários corais em Osasco, viajando por vários estados brasileiros e até no exterior, participando de competições musicais. Tornou-se um grande pesquisador da área. Anos mais tarde, como radialista, manteve um programa musical “Quando bate a saudade”, encantando milhares de ouvintes de nossa emissora.

Altino era também um poeta. Participou de movimentos culturais em nossa cidade, tendo trabalhos publicados em Antologias locais. Sua poesia é ácida, amarga. Produziu em mim o efeito de um soco no estômago quando li em 1999 a “Quando eu morrer”. Ri e chorei ao mesmo tempo. Vi ali o homem desiludido com a própria vida, expressando sua desilusão de forma rude e ao mesmo tempo irônica, quase cômica. Coisa de gênio.

Nas águas de minha participação na política, elegeu-se duas vezes vereador em Osasco.

Há pouco mais de um ano foi diagnosticado com um câncer linfático muito agressivo. Foi tratar-se no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), magnífico hospital público estadual. Talvez pelos 72 anos, não respondia bem ao tratamento. Emagreceu, rapidamente, mais de trinta quilos. Quimio, rádio, sofrimento atroz.

Na última quinta-feira, 4, ele foi levado pelo filho Marcelo à nossa rádio, uma das suas paixões. Quando o vi tremi na base. Percebi que meu irmão estava morrendo. Não teve forças para descer do veículo. Estava ofegante. Mal conseguia falar. Decidimos levá-lo imediatamente ao Icesp. Ele quis passar antes em sua casa, no Jaguaribe. Fui até lá. Quando descia a escada de sua residência, abraçado ao meu pescoço, vi que suas pernas vacilavam. As minhas também. As dele atacadas pela enfermidade impiedosa. As minhas pela certeza de que juntos, abraçados, estávamos fazendo nossa última caminhada. Durante o trajeto para o hospital, que levou uma hora, ele falou muito pouco. Já no Icesp, em uma cadeira de rodas, tivemos os derradeiros momentos juntos.

Antes de desaparecer nos corredores, levado pelo seu filho Marcelo, ele voltou-se para mim e disse, com grande esforço: “Obrigado por tudo Francisco”. Dei-lhe um abraço, fazendo o possível para não chorar na sua frente. “Vai com Deus!”, consegui falar. Foi nosso último diálogo. No dia seguinte, pela manhã, fui ao hospital com a Dirce, sua esposa, e com Marcelo. Tentaríamos vê-lo na UTI. A médica quis falar conosco. Enquanto discorria sobre o quadro irreversível de uma pneumonia que acometera meu irmão, alguém entrou na sala e sussurrou algo ao seu ouvido. A notícia veio seca, fria. “Infelizmente o senhor Altino acaba de vir a óbito”. O relógio marcava nove horas e oito minutos. O choro soluçante da Dirce, choro contido do Marcelo. A linda voz calou-se para sempre. A caneta tombou na escrivaninha. Baixaram-se as cortinas. Tudo terminou para meu amado irmão. Partiu só, em coma induzido, portanto sem dor, sem sofrimento. Encerrou ali, na solitária UTI, a sua sofrida jornada.

Atino descansou de sua devastadora enfermidade e também de sua atormentada vida, fruto das contradições que vivia. Ele já havia desistido de viver; há meses já entregara os pontos. Já não havia mais sonhos ou projetos.

Quando tudo terminou para ele, restou o mais importante: o amor. Ele nunca desistiu de amar. Nos últimos meses ele fez muitas declarações de amor à sua amada esposa Dirce. Foram 49 anos de casados. Amou seus filhos, netos, bisnetos. Seus irmãos. No domingo que antecedeu sua morte, visitou nossa mãe Mercedes, com 95 anos, tendo ficado o dia inteiro em sua residência. Estava alegre, brincalhão, parecendo que estava em franca recuperação.

Altino amou muito sua família e foi muito amado por ela!

Seu legado?

Uma casa simples, comprada há mais de quarenta anos, no Jaguaribe, quando ali não havia água, luz na rua ou asfalto.

A integridade no exercício dos seus mandatos. Nome limpo! A imagem do trabalhador honesto, do aposentado que andava de ônibus, carregando uma sacola cheia de perfumes Jequiti, que vendia de casa em casa, para complementar sua pequena aposentadoria.

Os gestos solidários do homem que era capaz de tirar a própria roupa para agasalhar um necessitado.

Atingidos em cheio que fomos pela atual crise nacional, ele me surpreendeu há quatro meses, quando colocou à disposição da rádio uma pequena poupança sua que nos ajudou a completar uma folha de pagamento da rádio.

Por incrível que possa parecer, em meio ao seu tratamento, o Altino foi atingido impiedosamente por uma retaliação política. Isso o feriu muito!

Ele se foi e deixou um vazio imenso em nossos corações!

No choro incontido da saudade que dói, há uma linda esperança! Cristãos que somos, meu irmão já havia recebido Jesus como seu único Senhor e Salvador! Sei que vou revê-lo e abraçá-lo nas mansões celestiais, onde ele já está.

Até breve Altino!

Quando Eu Morrer



Poesia de Altino Rossi

Quando eu morrer, só quero ver

Quem vem desfilar na frente

Do meu caixão…

Parece que os vejo… E como!

Muitos são cínicos, meus inimigos

Que, para descarregarem suas sujas consciências,

Abraçam meus familiares

Dizendo, mentindo, é claro,

Que sentem imensamente a minha partida,

Quando, no íntimo de seus corações,

Dizem que já fui, muito tarde, desta para, de preferência,

Para pior.

Outros, que nunca os vi, nem mais gordos

Nem mais magros, como queiram,

Que somente vieram ver se serei enterrado

Com a boca aberta ou fechada,

Ou se fiquei feio com o monte de algodão

Dentro do meu nada pequeno nariz!

Aposto que vai ESTAR ASSIM DE GENTE

Querendo cantar hinos religiosos ou rezas, só para aparecer!

Provavelmente alguns pastores

Ou alguns candidatos nas próximas eleições,

Que, com certeza, ao terminarem os blablablás,

Ficarão crentes que estão abafando.

Que tontos!

Alguns, como eu gostaria que viessem visitar-me em vida…

Mas depois que eu morrer, de que me adianta?

Mas a coisa que eu mais detesto é que não vai faltar

Quem diga que eu era tão bonzinho!!!

Por que só me atiraram pedras?

Ah!… Tem um alvoroço no portão de minha casa.

Vamos ver… Quem será?

Ora! Só podiam ser eles mesmos!

O prefeito com seus puxa-sacos!

Já tem até algum vereador querendo

Pôr meu nome numa rua, ou coisa que o valha!

Por que não me homenagearam em vida?

Quando eu morrer, não quero saber

De caixão caro. Qualquer um serve,

Desde que não arrebente embaixo.

Deve ser um horror o defunto desabar no meio da rua!

Na minha lápide, basta o meu nome.

Se desejarem pôr datas de nascimento e morte, tudo bem.

Mais nada. Nada de velas, nada de fitas ou rabecões de flor.

Isso fica muito caro. Nada de discursos!

Mesmo porque, depois que os coveiros me porem

Bem lá no fundo do buraco, onde os vermes

Estarão de boquinhas bem abertas esperando-me,

Ansiosamente, diga-se de passagem,

O povo vai jogar terra sobre mim,

Com as duas mãos cheias, para enterrar-me mais depressa,

E todos voltarão alegres e satisfeitos, batendo o maior papo,

Certos de que cumpriram a sagrada missão de…

enterrarem um político.