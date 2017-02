O drama da volta às aulas

Depois de um longo período de férias em que ficamos grudados nos nossos pequenos praticamente o dia inteiro, chegou a hora de retomar a rotina e voltar para a escola.

Para nós, a princípio parece um alívio, mas quando vamos deixar o filhote com a professora e ele nos olha com aquele olhar comprido, cheio de lágrimas e pede para não entrar, nosso coração se quebra em mil pedaços.

Para saber a melhor forma de lidar com essa situação, conversamos com a Carine Conte, diretora pedagógica da unidade de Indaiatuba do Colégio Renovação.

* Depois de um período de férias onde ficaram grudados nos pais e na família toda, algumas crianças podem relutar em retomar a rotina escolar e insistem em querer ficar com os pais. Qual a melhor forma de lidar com essa situação sem que a criança se sinta “abandonada”?

O diálogo é a ferramenta mais importante. Cerca de uma semana antes do início das aulas, contextualizar a criança do que está acontecendo, qual e quando começará sua rotina, envolver as crianças nos preparativos de volta as aulas, como preparar o material, arrumar a mala, experimentar o uniforme, enfim, tudo isso ajuda muito no processo de elaboração mental da volta às aulas.

* Mesmo para a criança que já está habituada com a escola, a troca do ano sempre traz algumas surpresas, seja por troca de professora, de colegas ou mesmo de sala de aula. É normal eles também estranharem essas pequenas mudanças?

Sim! É completamente normal certa insegurança e até um pouco de ansiedade frente as novidades. Ressalte à criança que tais mudanças são positivas e ela descobrirá novas amizades e novos professores a cada ano. É saudável, de tempos em tempos, alterar ciclo de amigos ampliando os leques de amizade e também os professores para que o aluno seja exposto a novos desafios e crescimento. Geralmente os pais ficam mais inseguros que os próprios filhos com medo que os mesmos se frustrem e sofram, mas as crianças geralmente nos surpreendem positivamente e se adaptam às mudanças melhores que os próprios adultos.

* Em alguns casos, a resistência em querer voltar para a rotina pode demorar mais do que o imaginado. Existe um período para essas adaptações? Pode ser sinal de algum outro problema?

Na verdade não existe um tempo certo, pois cada criança reage de uma forma. Geralmente cerca de duas semanas com conversas diárias e reforços positivos esse quadro de insegurança já estará minimizado.

* O que as escolas podem fazer nesse período de volta às aulas para ajudar nessa retomada da rotina?

Criar uma dinâmica de recepção e acolhimento aos alunos é essencial para que os mesmos sintam-se seguros e confiantes no espaço escolar. Criar parcerias entre alunos que se já se conhecem também é válido, muitas vezes dessa situação surge uma nova e valiosa amizade.

* Às vezes, a criança se adapta muito bem a toda a mudança, mas quem sofre é a mãe. Como fazer para lidar com a culpa de ter que deixar os filhos na escola para trabalhar?

De fato, muitas vezes as crianças se adaptam antes mesmo dos adultos. Algumas mães sentem culpa ao deixar o filho para ir trabalhar e, inconscientemente, não os encoraja a enfrentar essa nova etapa da vida. Vale reforçar que a atividade escolar integra a rotina da criança assim como o trabalho e os compromissos integram a rotina dos pais e ambos se encontraram no fim do dia para que haja uma rotina familiar saudável, onde cada um contribuirá com suas experiências.

Vale ressaltar que o mais importante não é a quantidade de tempo que os pais ficam com os filhos, mas sim, a qualidade do que fazemos nesse tempo. Portanto, aproveitem o momento pais e filhos de forma harmoniosa e prazerosa. Isso, com certeza, influenciará na saúde emocional das crianças para que se tornem jovens e adultos mais humanos e seguros.