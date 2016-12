O homem que foi a Júpiter a pé

Desde criança Bruno demonstrava uma imensa força de vontade. Ao decidir fazer alguma coisa, simplesmente fazia. Nada o impedia de alcançar seus objetivos, e ele sempre encontrava um jeito pra tudo. Sua família era pobre, da roça. Viviam da pequena produção rural em um terreno arrendado em Brejo Alegre, São Paulo. Vendiam tudo na feirinha da cidade, o que mal dava pra viver. Mas viviam. Bruno era muito imaginativo, e tinha uma sementinha de curiosidade pronta para germinar. À noite olhava o céu estrelado e imaginava o que existiria lá. Certa vez, quando seu pai lhe disse que o homem já tinha ido à Lua, sentiu como se aquela sementinha começasse a nascer: Se o homem foi pra Lua, porque ainda não tinha ido para o sol, ou para outros planetas? Ou até mesmo para as estrelas? Aos seis anos de idade não entendia as limitações criadas pelo homem. Olhando um mapa do sistema solar viu que Júpiter era o maior planeta.

– Um dia eu vou fazer um foguete e vou pra Júpiter, pai – disse.

– Tem que estudar muito pra isso, filho.

Estudar. Isso entrou pelos seus ouvidos como se fosse a palavra mágica para realizar seus sonhos. Mas a escola era muito longe e não havia transporte, e seu pai queria que ele ficasse por lá, ajudando e aprendendo a trabalhar na roça. Mas entre algumas coisas que Bruno tinha e ainda estava para descobrir estava sua enorme criatividade, capacidade de planejamento e, mais que tudo, sua perseverança. Então saiu de casa escondido, bem cedo, e foi procurar pela escola. Escolheu uma direção qualquer e partiu a pé, perguntando para as pessoas. Ninguém acreditava ao ver uma criança tão pequena andando por aí. Quando perguntavam por seus pais, apenas dizia que seu pai estava ali na frente. E continuava. Andou por três horas até encontrá-la. Pediu pra falar com o “dono” e foi levado até a diretora, que quase não acreditou em sua história. Ela mandou um funcionário levá-lo de volta pra casa e conversar com seu pai. Aí não teve jeito, o pai teve que matriculá-lo. Mas para Bruno o problema do transporte continuava. Tinha de acordar todo dia às quatro da manhã para chegar a tempo. A pé. E foi sem jamais faltar uma aula sequer, sempre mantendo as melhores notas. Aos onze anos assistiu pela TV a chegada do primeiro astronauta em Marte. O chefe do projeto era um estadunidense chamado Albert Newton, que se tornou seu ídolo. Foi quando viu que, para realizar seu sonho, precisava ir para a NASA trabalhar e aprender com ele. E, como já deu para notar, iria nem que precisasse ser a pé.

Veio então a formatura do fundamental. Como não havia escola de ensino médio por perto, teve que despedir-se de seu pai e mudou-se para Araçatuba. Foi sem saber como iria manter-se, mas logo conseguiu um emprego de lavador de pratos num restaurante. Para economizar, nem queria saber de ônibus. Já estava acostumado a deixar que as solas de seus sapatos o levassem aonde precisasse ir. Próximo de formar-se prestou vestibular para engenharia aeroespacial e passou em segundo lugar. Ainda na faculdade, participou de um programa da NASA e ganhou uma bolsa de estudos de um ano nos Estados Unidos. Lá conseguiu, finalmente, conhecer seu ídolo, que muito admirou sua capacidade. Também fez amizade com muita gente, por ser tão esforçado, inteligente e trabalhador. Assim, depois que se formou foi convidado a trabalhar ao lado de Albert Newton em um projeto gigantesco para colonizar Marte. Parecia que tudo estava encaminhado para a realização de seu sonho. Mas essa foi uma impressão que não durou muito tempo.

Em menos de três anos trabalhando na NASA, uma grave crise econômica assolou o mundo, obrigando os Estados Unidos a cortarem drasticamente as verbas para a exploração espacial. Bruno foi mandado embora e ficou bem deprimido, tendo que voltar ao Brasil. Mas sabia que havia superado muitos obstáculos até ali, e não deixaria se abater tão cedo. Sabendo do pouco caso que o governo brasileiro fazia quanto à ciência, e com a falta de investimento em avanços tecnológicos, ele decidiu trabalhar para mudar esse cenário. Percebeu que as pessoas, primeiro, precisavam ser convencidas, e entrou para a política. Começou sua campanha para vereador em Araçatuba com pouquíssimos recursos. Por isso mesmo a fez a pé. Caminhou a cidade inteira, o que já não era um desafio tão grande assim pra ele, conversando com a maioria das pessoas que encontrava. Não tinha santinho nem panfleto, apenas sua enorme força de vontade. E ficou muito conhecido justamente por impressionar as pessoas com essa determinação, tornando-se um dos vereadores mais votados naquela eleição. Depois se tornou prefeito e, finalmente, governador do estado. Em todos os mandatos investiu em formação acadêmica de novos cientistas e em pesquisas de ponta, tornando o estado de São Paulo referência mundial em diversas dessas áreas, sendo depois copiado por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Neste último estado foi criado o Centro Espacial Avançado Marcos Pontes, o CEAMP, para o desenvolvimento das pesquisas de conquista espacial. Bruno foi convidado a dirigir esse centro para, finalmente, retomar seu sonho. Em seu trabalho na política deixou marcas profundas que mudaria para sempre a forma que o país encararia a importância da ciência.

Nessa época, Albert Newton já havia se tornado diretor da NASA e queria muito retomar seu projeto de colonizar Marte. Pela amizade que já existia entre ele e Bruno, ficou fácil estabelecer um acordo de parceria entre o CEAMP e a NASA, abrindo portas para, posteriormente, fazer o mesmo com diversas outras agências espaciais pelo mundo todo. E a conseqüência natural disso foi a fundação da Agência Espacial Mundial, WSA em inglês, idealizada pelo próprio Bruno. Com a união do mundo inteiro, tanto em termos de investimento quanto em pesquisa, tecnologia e profissionais, logo foi fundada, em Marte, a primeira cidade extraterrestre criada pelo homem. Bruno podia ainda não ter alcançado as estrelas, mas sua popularidade já estava nas alturas.

Esse era o momento de dar o passo mais importante de sua vida. Enquanto todos sonhavam com o aprimoramento da estadia em Marte, Bruno queria ir além. Jamais se esquecera de seu sonho de infância, chegar a Júpiter. De lá, poderiam explorar os minérios do cinturão de asteróides, além de ser uma conquista fundamental para, futuramente, tornar o homem independente de seu planeta mãe. Mas apesar de seu fabuloso histórico, influência e popularidade, sabia que essa não seria uma tarefa fácil. E sabia também que, aos cinqüenta e cinco anos de idade, não poderia esperar muito para agir. Propôs o projeto para o conselho da WSA, mas eles o rejeitaram, afirmando que o foco deveria ser apenas Marte. Era o planeta da moda, ninguém queria pensar em algo diferente, quanto mais um projeto tão arriscado e de tão longo prazo. E Bruno estava, para eles, velho demais para viver até a conclusão dessa jornada.

Mas Bruno tinha múltiplos talentos, e a política era um deles. Deixou a WSA e começou uma campanha para convencer o governo brasileiro a financiar, através do CEAMP, um projeto menor que abriria portas para a viagem a Júpiter. Era baseado em uma teoria do astrofísico brasileiro Augusto Sales, que previa a possibilidade de geração de buracos de minhoca, ou portais que podem levar uma nave a qualquer ponto do universo instantaneamente, através da combinação de fótons e matéria escura. Viajou o país inteiro dialogando com as principais lideranças acadêmicas, nessa época em que a palavra da ciência tinha um peso grande nas decisões públicas. Expôs a necessidade de nos libertarmos da dependência do planeta Terra, pois uma catástrofe poderia simplesmente extinguir a vida aqui, e precisávamos ter condições de escapar para outro lugar. Graças a sua reputação e pelo sucesso que já obteve em suas empreitadas anteriores, conseguiu a aprovação e o financiamento e, em apenas dez anos, ajudou a desenvolver o primeiro protótipo de nave que poderia viajar na velocidade da luz. A tecnologia era muito recente para criar os tais portais, mas já era suficiente para distorcer o tecido do espaço-tempo a fim de “acelerar” uma nave nessa velocidade. Seria possível ir da Terra a Júpiter em menos de uma hora!

Após enviarem algumas sondas com sucesso, finalmente chegou o momento da primeira viagem tripulada. Na véspera, porém, Bruno parecia tranquilo demais. Delegou as funções necessárias, conversou com a equipe, com os astronautas e, na manhã seguinte, simplesmente desapareceu sem dar notícias, deixando todos preocupados. Não poderiam, porém, adiar o evento, pois estavam em uma janela de lançamento que só aconteceria novamente dali a vários meses, o que custaria milhões. Felizmente, tudo ocorreu bem. Câmeras por todo lado presenciaram o momento em que a nave iniciou o motor de matéria negra e fótons e desapareceu rumo ao infinito oceano espacial. Em poucas horas receberam as excelentes notícias da chegada a Júpiter, que foi um enorme sucesso. Nesse momento Bruno apareceu, caminhando calmamente pela base de lançamento, vindo em direção ao público. Os repórteres, ansiosos, se atropelaram em perguntas assim que ele chegou. Mas Bruno permanecia calmo e calado. Então, quando fez menção de falar, repentinamente toda aquela algazarra cessou e um profundo silêncio se fez para escutá-lo.

– Minha vida toda andei. Foi o único recurso que tive, como filho de um simples homem do campo. Meu pai não podia me ajudar financeiramente. Tudo o que sabia era arar a terra e colher seus frutos. Mesmo assim, me deu a herança mais valiosa de todas, a semente de seu amor, que plantou em mim e cresceu na forma do amor que tenho por desbravar o universo. É por isso que, hoje, agradeço a meu pai por essa semente, e a meus pés por terem sido as ferramentas que me conduziram até onde chegamos. Hoje de manhã saí para caminhar e observar as belezas da natureza que existe ao redor da base. Essa foi minha forma de agradecê-los. A meu pai e a meus pés. E, assim, pude provar que uma pessoa que possua amor e determinação pode chegar aonde sonhar. Superando qualquer obstáculo. Indo do jeito que for. Mesmo que seja a pé.

