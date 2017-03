O jardim do amor

Ava, desde pequena, sempre foi uma menina linda. Não apenas pela pele morena e cabelos encaracolados, mas também por sua meiguice. Era determinada sem ser birrenta, o que encantava todos os adultos. Inteligente, sabia muito bem o que queria. Antônio, seu pai, caboclo criado na roça que mudou para a cidade em busca de trabalho, só não gostava que ela ficasse brincando de carrinho. “Não é pra menina”, dizia. Mesmo torcendo o nariz, não proibia a filha de brincar assim. Mas Ava gostava de boneca também. Aliás, gostava de todo tipo de brincadeira: Pular corda, amarelinha, pega-pega, ciranda… Mesmo sua família não vivendo na fartura, teve uma infância rica, simples e feliz.

Elson era um menino tímido. Gostava de brincar sozinho, em seu mundo de imaginação. Criava histórias em que ele era ora um super-herói da televisão, ora um índio construindo sua oca no fundo do quintal. Mas também brincava com outras crianças, de vez em quando. Quando queria muito alguma coisa que sua mãe negava dar, chorava. Não aquele choro gritado pra chamar atenção. Era choro contido, pra ninguém ouvir. Um dia, sua tia Clara o viu pedindo à mãe para ir ao parquinho, na praça bem em frente ao apartamento em que eles moravam. O pedido foi negado, o que Elson aceitou bem. Ou, pelo menos, foi isso o que a tia pensou. Até ouvir, logo em seguida, um barulhinho vindo do corredor. Quando foi ver o que era, lá estava o menino chorando baixo.

– Que bonitinho – exclamou a tia, bem alto, para todos ouvirem. – Tá chorando baixinho!

Foi uma curiosidade geral. Todos na casa apareceram para saber o que aconteceu e se encantaram ao verem a maneira como ele não tentava exigir o que era de sua vontade. Fizeram-lhe uma chuva de abraços. Até parou de chorar de tanto afeto recebido.

Elson e Ava cresceram um pouco mais e foram estudar na mesma escola. Lá, Ava descobriu que gostava de desenhar e pintar. Elson, de subir na goiabeira que havia no pátio, perto do muro. Elson gostava dos desenhos de Ava. Ava gostava das goiabas que Elson apanhava para ela. No dia em que ele faltava, ela ia até a árvore ver se o encontrava lá. Sentia sua falta. Da mesma forma, quando ela não ia à aula, ele ficava olhando o portão da escola pela janela da sala, esperando sua chegada a qualquer momento.

Quando a maturidade veio para ambos, o amor já estava lá. Elson tornou-se o primeiro namorado de Ava. Ava tornou-se a primeira namorada de Elson. Primeiros e únicos. Muitos rapazes se interessavam por Ava. Muitas moças suspiravam por Elson. Mas eles só se interessavam um pelo outro. E o carinho e respeito que havia entre eles era exemplo admirado por muitos que conheciam suas histórias.

Sonhavam em se casar e pensaram em juntar dinheiro. Elson arrumou seu primeiro emprego como office-boy em um escritório de advocacia. Ava, em uma gráfica, como atendente. Ganhavam pouco, mas gastavam pouco também. Caseiros, não gostavam de baladas ou viagens. Seus passeios eram simples: Piquenique no parque, andar de bicicleta. Cinema, de vez em quando.

Ava tinha grande senso de justiça e responsabilidade. Rapidamente ganhou a confiança de seus chefes para funções mais importantes. E graças à sua habilidade com o desenho, volta e meia auxiliava os designers, não sendo raro quando propunha ideias até melhores que as deles. Era tão eficiente que ganhou da empresa um curso numa faculdade bem importante. O cargo de gerente de desenvolvimento já estava à sua espera assim que se formou.

Elson era muito criativo, sempre pensando em boas soluções para os problemas de todos. Quando doutor Carlos tinha algum pepino na mão, não pensava duas vezes em procurá-lo:

– Veja o que consegue fazer, Elson.

E Elson não descansava enquanto não resolvia a questão. Admirava a advocacia, mas tinha dúvidas em seguir nessa área, pois via muita gente fazendo coisa errada. Só gostava quando tinha a chance de ajudar as pessoas, conversando com uma mãe que teve o filho preso, ou com um operário que não recebia seu salário há vários meses. Foi assim que resolveu entrar para a faculdade e se tornar advogado. E não se arrependeu.

Ava e Elson casaram-se e tiveram dois filhos, Oscar e Jaci. Crianças lindas e saudáveis que floriram ainda mais o caminho de suas vidas. Tiveram reveses, é claro, como toda família. Mas é aí que reside a arte de viver: Aproveitar os contratempos como oportunidades. Eles raramente reclamavam das situações difíceis. Ao contrário, buscavam aprender algo com elas. Ao invés de falar, agiam. Tinham, naturalmente no coração, a vontade de ajudar as pessoas. A caridade. Mas nem pensavam em “ir para o céu”, ou se eram pessoas boas ou não. Nada disso. Faziam porque sentiam um ímpeto, uma necessidade em fazer. E pela alegria ao ver a esperança brotando em olhares há muito tempo maltratados. Assim, seus filhos cresceram e absorveram, cada um a seu modo, esse exemplo dos pais. E também tiveram filhos que também aprenderam como é bom viver em harmonia e simplicidade.

Os anos foram se passando com o soprar do vento que leva e traz as estações. Que limpa o caminho, que leva as mágoas embora de volta para as boas águas do mar. Sim, pois Ava e Elson também tiveram mágoas, como todo casal. A diferença é que eles valorizavam mais os momentos alegres do que os tristes. Quem os via pensava que sempre foram felizes. Seus cabelos brancos, quando chegaram, chamaram a atenção de quem busca o segredo da felicidade.

– Não sei se existe segredo… – respondia Elson.

– A gente optou em ser feliz. Só isso – acrescentava Ava.

Conheceram na vida muitos casais que tinham tudo para serem felizes também, mas não o eram. E isso só confirmou ainda mais para eles que a felicidade não depende de coisas externas. Não é a situação econômica. Não é a saúde. Não é a falta de atritos no trabalho ou com vizinhos. A felicidade é um momento de plenitude que só pode ser alcançada com tranquilidade de consciência. Não depende de nada mais. É assim que eles construíram um caminho de muito amor. Caminho que passa por um florido jardim de paz, onde crescem as árvores da sabedoria, cujos frutos perduraram mesmo depois que Ava e Elson não estavam mais ali para caminhar. Frutos doces e coloridos como é doce e colorida uma verdadeira amizade, ou um autêntico sorriso de criança. Frutos cujas sementes estão sempre prontas para germinar e crescer em novas árvores, que podem dar sombra e alento a quem sofre no calor de um mundo que precisa recordar os valores da caridade e do amor. Sementes que só esperam por mãos zelosas que possam plantá-las. Olha! Um fruto caiu. Ele está em suas mãos.

