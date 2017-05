O lado bom e o ruim em 13 Reasons Why

Esta série é um dos principais assuntos do momento, alguns defendendo e falando o quanto é boa, outros alertando sobre o perigo em assisti-la. Minha posição é que ambos estão certos. Pode parecer em cima do muro, mas vou explicar os motivos.

Esta série aumentou a discussão em torno de temas como depressão, suicídio, a relação dos pais e da escola com os adolescentes, bullying etc. Causou reflexão em muitos que a assistiram e penso que isso é um ponto positivo.

Por outro lado, é evidente que ela vai contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde, por mostrar o suicídio como opção, como algo romântico, como possibilidade de vingança…

Para uma pessoa psicologicamente saudável isso pode não ter grande impacto, porém, para alguém deprimido todo este estímulo pode ser ruim, em especial o final da série, pode ser inspirador de forma negativa.

Então, se você está se sentindo psicologicamente frágil, a recomendação é clara, não assista a série.

Não é fácil ser jovem, estar se sentindo solitário, frágil, indefeso, ver todo mundo falando de uma série e fazer a escolha mais saudável de conseguir evita-la, pois, nesta fase muitas vezes o que mais se quer é conseguir se encaixar. Escolher não assistir a série, apesar de ser a atitude certa, pode exigir uma força que talvez naquele momento a pessoa não tenha.

Se você é um pai, mãe, familiar ou amigo de alguém que, apesar de não ser indicado , vai assistir a série, acompanhe a pessoa nesta experiencia. Assista junto se for preciso. Converse com ele sobre o que está sentindo e tudo o que a personagem poderia ter feito diferente. Mostre como ela tem pessoas próximas, como existem outras possibilidades de lidar com o sofrimento. Discuta sobre o quanto a série romantizou uma situação que não tem nada de poética. Mas faça isso com carinho, com cuidado.

Estejamos atentos ao que nossos jovens sentem, vivem e assistem, para juntos tentarmos evitar consequências irremediáveis.