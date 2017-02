O melhor do Carnaval do Brasil

O Correio Paulista preparou um roteiro que você pode escolher uma cidade e curtir o melhor carnaval do mundo. Do norte ao sul, nos blocos ou na avenida, a alegria não para

Uma das épocas mais esperadas pela maioria das pessoas está chegando. O Carnaval é um evento internacional, onde o Brasil recebe turistas do mundo todo, que estão procurando bagunça e diversão. Se você está nesse time, já sabe onde vai passar seu feriado? Selecionei alguns destinos onde a festa é boa! Corre, porque ainda dá tempo de reservar seu lugar.

Olinda, PE

Cidade onde o frevo é o ritmo oficial, o carnaval dessa cidade é folclórico e cultural. Os bonecos gigantes são clássicos e todo mundo vai lá para vê-los de perto. Os blocos de rua se espalham por toda a cidade, cada um com uma característica. É um carnaval colorido e cheio de vida.

Salvador, BA

Clássico. Destino ideal para todos os solteiros que gostam de muita bagunça. Trios elétricos infinitos, festas sem fim e curtir como se não houvesse amanhã. Mas aproveite para conhecer alguns pontos turísticos da cidade como o Pelourinho e a Igreja do Senhor do Bonfim.

Ouro Preto, MG

O carnaval de Ouro Preto é conhecido no país todo. Por ser uma cidade cheia de repúblicas e estudantes, a bagunça acontece 24h por dia. Lá tudo acontece na base dos blocos, alguns organizados pelos próprios estudantes e outros pelos moradores mais antigos. Cada bloco tem um estilo. Escolha aquele que lhe agradar mais.

São Paulo, SP

Já se foi o tempo em que a capital paulista ficava atrás no quesito carnaval. Temos os dois dias de desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, temos blocos de rua em vários pontos da cidade. Os principais ficam na região da Vila Madalena, Pinheiros e Centro. O bom é que São Paulo é grande, então temos diversos pontos para aproveitar.

São Luís do Paraitinga, SP

Há quem diga Carnaval, nessa cidade super pequena, é o melhor de todo o estado de São Paulo. Não duvido, pois gente do Brasil todo viaja para lá só para curtir o carnaval. É uma cidade antiga, histórica e agrada a todos. A festa também funciona no esquema de blocos de rua, o tempo todo, durante todos os dias do feriado.

Manaus, AM

O forte de Manaus são as festas do boi bumbá. No carnaval não poderia ser diferente. Lá rola o Carnaboi, que mistura as batidas tradicionais do carnaval com a tradicional batida do Amazonas. Uma vez por lá, aproveite para conhecer mais sobre essa região tão exótica e rica em cultura do nosso país. Não deixe de provar a culinária local.

Florianópolis, SC

Floripa é conhecida por ter muitas casas noturnas e a maioria delas é voltada mais para a música eletrônica. A cidade fica cheia de turistas de todos os tipos, mas eles adoram levantar a barreira do “sem preconceito”, portanto todos serão bem vindos. Aproveite as praias maravilhosas e o clima agradável.

Rio de Janeiro, RJ

Além de ter dois dias de desfiles de escolas de samba lá na Sapucaí, o Rio é um dos destinos mais procurados por aqueles que amam os blocos de rua. São centenas de blocos durante todo o carnaval. Não deixe de visitar os pontos turísticos, como o Cristo e aproveite para curtir um samba no bairro da Lapa.

Dicas da Talita

Veneza – Itália

Confesso que essa é a única festa de carnaval que eu tenho vontade de ir. É elegante, lindo, organizado e as fantasias são as mais lindas da vida. As famosas máscaras venezianas são as protagonistas da festa durante todos os dias. Além de termos essa maravilhosa vista das fantasias coloridas e perfeitas, estamos falando de Veneza. A capital mundial dos apaixonados e uma das cidades mais lindas da vida.

México

Muita gente conhece a mundialmente famosa Festa de los Muertos, que envolve todo o México durante a época do dia de finados. Mas nem todo mundo sabe que o carnaval na cidade de Mazatlán, dura sete dias sem parar, festas e mais festas, o tempo todo. tem carros alegóricos, desfiles, baile de fantasias e muita cor pelas ruas. Mas o que chama mais a atenção é a coroação da rainha do carnaval, que acontece no estádio de beisebol.