o primeiro filme da mulher maravilha

Passado em três períodos: Grécia Antiga, Primeira Guerra Mundial e Dias Atuais. O filme promete suprir a longa espera de 75 anos dos fãs.

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha de Themyscira, aonde é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai em um local próximo, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo. Ela decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todos os combates, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

O filme começa, com uma antiga fotografia ambientada na Primeira Guerra Mundial, com Diana e seus companheiros. A foto foi enviada a ela nos dias atuais por Bruce Wayne, e ao observá-la, lembranças vêm à tona em forma de flashback. Essas memórias começam desde que ela tinha oito anos, e era treinada em Themyscira para tornar-se a Amazona mais forte de todas, elas passam pelo momento em que conhece Steve Trevor, piloto americano que trabalha para o Governo Britânico, ao qual havia roubado os planos alemães, sendo abatido por eles. Fato que o leva a cair na ilha e conhecê-la. Steve a convence a ajudá-lo escapar da ilha, porém ela só colabora com sua fuga, na condição que a leve junto para acabar com a guerra.

O elenco traz a atriz israelense Gal Gadot como a protagonista Diana Prince/ Mulher Maravilha, o ator Chris Pine no papel de Steve Trevor, par romântico da heroína, e Connie Nielsen como a rainha Amazona Hipólita, sua mãe. Os vilões são General Ludendorff (Danny Huston), Dra. Veneno (Elena Anaya) e o Deus da Guerra, Ares (David Thewlis). A direção fica a cargo de Patty Jenkins, conhecida pelo elogiado “Monster: Desejo Assassino” (que rendeu à Charlize Theron um Globo de Ouro e um Oscar de melhor atriz em 2004). E a produção com Zack Snyder, Charles Roven e Deborah Snyder, responsáveis por outros longas da companhia DC Comics.

Este será o primeiro filme da heroína no cinema. Ele começou a ser desenvolvido em 1996, porém aconteceram muitas trocas de roteiristas e diretores, sendo que somente agora, 21 anos depois, o projeto foi finalmente concluído.

Com estreia marcada para odia 1º de Junho “Mulher Maravilha”, é uma obra de super-herói sólida e divertida, é bem escrito, emocionante, bem humorado e ousado.