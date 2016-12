O pudim natalino de Vinicius de Moraes

Vinicius de Moraes foi dessas pessoas que na árvore da vida brota uma vez só. Extremamente talentoso e primoroso em tudo que fez, amou e foi amado mais do que a maioria de nós, meros mortais, podemos sonhar. Viveu o que cantou: amou suas 9 esposas, seus amigos, seu país, whisky, bossa nova…e amou comer e cozinhar. Como tudo em sua vida, encontrava sentido e sentimento na comida, o que podemos perceber em diversas de suas poesias e transcrições que associavam a comida ao amor e à família, e como as memórias gustativas o seguiram mesmo quando viveu longe daqui.

Em homenagem ao Vinicius, sua família reuniu em um livro receitas e histórias que marcaram sua vida, trazendo em volume único uma preciosidade para quem também é amante da cozinha e do poetinha. O livro se chama “Pois sou um bom cozinheiro: receitas, histórias e sabores da vida de Vinicius de Moraes” (1ªed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2013) e vale muito a pena ter em casa pela simplicidade das receitas e pela grandiosidade dos contextos nos quais as receitas estão inseridas.

Um dos capítulos do livro é todo dedicado a receitas natalinas da família Moraes, e escolhi uma para trazer para vocês, quem sabe, aderirem a essa bonita tradição cheia de significado de ter à mesa o pudim de passas que um dia alegrou o natal de um dos maiores gênios brasileiros de todos os tempos! No livro, as autoras dizem que a receita de pudim de passas permanece no Natal do Moraes até os dias de hoje.

PUDIM DE PASSAS

INGREDIENTES

1 xícara de chá de uvas-passas sem semente

Farinha de trigo para polvilhar

¼ de xícara de chá de manteiga

¾ de xícara de chá de açúcar

1 ovo bem batido (bata a clara, junte a gema e torne a bater)

¾ de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio dissolvido em um colher de sopa de água

½ xícara de chá dá água em que as uvas-passas foram fervidas

Molho de açúcar mascavo:

½ xícara de chá de água

¾ de xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de chá de manteiga

½ colher de extrato de baunilha

PREPARO

1 – Preaqueça o forno em temperatura média/alta (180°C-200°C)

2 – Lave as uvas-passas cuidadosamente e depois coloque-as em uma panela, cobrindo-as com água. Leve-as ao fogo e cozinhe até que fiquem “gordinhas” . Escorra as passas e reserve a água da fervura. Seque as passas com um pano e polvilhe-as com um pouquinho de farinha de trigo. Reserve.

3 – Separadamente, bata muito bem a manteiga com açúcar. Adicione o ovo batido, a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio dissolvido em água e, por fim, a água das passas reservada. Misture tudo muito bem e por fim incorpore as passas polvilhadas.

4 – Despeje a massa em forma untada que possa ser levada à mesa. Leve ao forno e asse até que a superfície esteja firme ao ser tocada.

5 – Enquanto o pudim estiver assando, coloque a água e o açúcar mascavo em uma panelinha. Leve ao fogo e deixe ferver por 5 minutos, depois junte a manteiga e a baunilha.

6 – Retire o pudim do forno quando ainda bem quente e fure toda a sua superfície com um palito. Regue-o ainda quente com o molho, para que absorva todo e fique bem úmido.

Bom Natal à todos, com muita família, muita alegria e com certeza comida farta!