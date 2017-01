O quadro inacabado

– Amor, traz morango – gritou Bela, da janela de casa, para seu marido que saía com o carro.

– Tá bom – respondeu Rodrigo enquanto, de ré, retirava o veículo da garagem.

Ia para o mercado fazer compras para o fim de semana. Dirigia cantando e batucando no volante uma antiga canção sertaneja que tocava no rádio. Um pouco antes de chegar levou uma fechada de outro veículo apressado. Chegou a colocar a mão na manivela da janela pra responder, mas respirou fundo e resolveu deixar pra lá.

O mercado estava lotado, obrigando-o a dar algumas voltas no estacionamento antes de encontrar uma vaga. Quando encontrou, pensou ter passado a pior parte, até ver a fila dos caixas saindo do prédio. Ficou parado ali, de pé, buscando coragem para entrar. Olhou para a rua e viu um mercadinho bem simplesinho, vazio. Sem pensar duas vezes, deixou o carro no estacionamento do mercado e saiu para dar uma olhada lá. Na porta havia uma camelô vendendo quadros, todos muito bonitos. E um em especial lhe chamou a atenção. Era a imagem de uma criança aprendendo a escrever, com o pai segurando sua mão e lhe guiando na escrita. O mais impressionante era que, apesar de ambos estarem olhando para a folha de papel, sentia que o pintor havia conseguido transferir para a tela todo o amor que havia no olhar de ambos. A assinatura era de um tal de Juca.

– Que quadro lindo. Conhece o pintor? – perguntou para a camelô.

– Bem pouco – respondeu a mulher. – Seu Juca apenas deixa aqui para vender.

– Quanto é?

– Cento e setenta.

– É mesmo? Acho que vou levar.

Pagou a camelô, colocou o quadro no porta-malas do carro e foi fazer suas compras. Ao voltar para casa pediu desculpas à sua mulher por ter se esquecido de comprar morangos e mostrou-lhe o quadro, que resolveram pendurar na sala.

De noite sentou-se no sofá e ficou observando a pintura, sem conseguir entender o que é que lhe chamava tanto a atenção nele. Fechou os olhos e sentiu uma certa nostalgia. Quando os abriu novamente não estava mais em sua sala, mas sim dentro do cenário do quadro, e lá estavam os dois personagens, pai e filho, vivos e respirando. Por incrível que pudesse parecer, estava presenciando o momento em que a cena pintada aconteceu. O pai ensinando o filho a escrever.

– Segue minha mão – falou o pai para o filho.

Após dizer isso, o pai percebeu a presença de Rodrigo e levantou-se, vindo em sua direção.

– Por favor – pediu o pai para Rodrigo – peça para ele terminar meu trabalho.

– Quem precisa terminar o que? – perguntou Rodrigo.

De repente, sentiu-se atordoado e fechou os olhos. Quando os abriu novamente estava de volta ao sofá de casa. Tinha sonhado com o quadro, o sonho mais real que já tivera em vida. E o amor entre pai e filho mais puro e verdadeiro que presenciara. No dia seguinte voltou ao mercadinho para perguntar à camelô sobre Juca, o pintor. Ela então lhe passou seu endereço e Rodrigo foi visitá-lo. Era uma casinha simples da periferia da cidade. Bateu na porta e uma velha senhora o atendeu.

– Pois não? – perguntou a mulher.

– Bom dia. Estou procurando pelo Juca, o pintor.

– Alguma encomenda?

– Não, não. Só queria conhecê-lo. Comprei um quadro incrível dele. Ele é muito talentoso.

A mulher o recebeu com alegria em sua casa e Rodrigo conheceu o autor do quadro. Já com idade avançada, ficou muito feliz pela visita de alguém que havia apreciado um trabalho seu. E como não poderia deixar de fazer, Rodrigo perguntou qual seria a inspiração para criá-lo.

– Essa cena aconteceu realmente – disse o pintor. – É da minha infância. Sou eu com meu falecido pai me ajudando na lição de casa. Foi um momento de ternura que jamais esquecerei. Lembro, inclusive, do que ele me disse naquele momento.

– Segue minha mão? – completou Rodrigo.

– Isso mesmo! – disse Juca, arregalando os olhos em espanto – Como sabia?

– Adormeci no sofá de casa olhando para o quadro e sonhei com esse momento. Estava lá, vendo tudo, como se tivesse entrado no quadro. Depois ele me olhou e disse uma coisa que me deixou confuso.

– O que ele disse?

– Pediu para eu dizer para alguém concluir algum trabalho que ele começou.

Juca, que estava em pé, sentou-se no sofá pensativo e com os olhos marejados. Ficou assim um tempo. Então, resolveu falar.

– Meu pai era pintor como eu. Uma de suas obras ficou inacabada e eu nunca tive coragem de terminá-la. Venha, vou lhe mostrar.

O pintor levou Rodrigo para seu ateliê. Puxou uma pequena escada para pegar uma caixa que estava em cima do armário e colocá-la sobre a mesa. Dentro havia diversos rolos de tela guardados, juntando poeira. Desenrolou alguns até encontrar a pintura a qual se referia.

– É essa, veja! – disse, empurrando a caixa para o lado e abrindo o rolo sobre a mesa.

A imagem estava realmente inacabada. Mostrava uma teia de aranha num jardim. A teia se fixava por três longos fios que se ancoravam em três pontos: Dois deles em uma folha de árvore e um galho fino. Mas o terceiro estava em branco, pois era justamente o trecho inacabado.

– Estou criando coragem para concluí-lo, mas ainda não tenho ideia do que pintar nesse trecho.

– Tive uma ideia meio maluca, mas que pode funcionar. E se eu entrar nesse quadro da mesma forma que entrei no outro? Talvez eu veja a cena pronta.

– Não tinha pensado nisso. Pode mesmo ser uma boa ideia!

Decidiram então tentar. Rodrigo sentou-se no sofá e Juca diminuiu as luzes, deixando-o sozinho com a tela esticada num suporte de madeira. Sentiu uma leve sonolência e fechou os olhos. Abriu-os novamente e lá estava naquele jardim do quadro. Havia diversas teias diferentes ali, mas nenhuma parecida com a da pintura. Apesar disso todas tinham uma beleza que ele jamais havia reparado. Até então, uma teia de aranha para ele não passava de sujeira e infestação de insetos. Dessa vez, pareciam verdadeiras obras de arte.

Observou o modo delicado e simétrico que as aranhas trabalhavam, com paciência e precisão. E cada espécie tinha sua maneira e sua arte. E cada uma era especial e encantadora do seu jeito, fazendo as possibilidades parecerem infinitas. Então, abriu os olhos e retornou ao ateliê de Juca, que estava a seu lado esperando.

– Conseguiu?

– Não e sim. Acho que a pintura estava tentando falar comigo. Ela não me mostrou essa teia, mas sim inúmeras outras, de diversas formas e tamanhos. Todas muito belas.

– Pois é, já havia mesmo pensado em diversas ideias. Todas muito interessantes. Mas algo sempre me dizia que deveria ser outra coisa.

– Se você pintar e errar consegue corrigir depois?

– Sim. Dá um trabalho, mas é possível.

– Então porque não arrisca? Pinte! Siga sua intuição. Não deixe o medo lhe dizer o que fazer. Senão vai passar a vida inteira pensando nas possibilidades e nunca vai viver, de fato, o momento dessa realização. Errar faz parte de todo processo de criação. Nenhuma obra nasce pronta, e você sabe disso. Seu quadro que está lá em casa é a prova de que não tem porque duvidar da sua intuição. Além do mais não existe um ideia correta, mas infinitas, e nenhuma é melhor que a outra. São penas formas diferentes de se encantar.

Os olhos de Juca estavam arregalados ouvindo esse discurso de Rodrigo, que estranhou essa reação.

– O que foi? – perguntou Rodrigo.

– O que você falou agora, meu pai já havia dito antes. Com outras palavras, mas a ideia é a mesma. Eu tinha me esquecido disso. Realmente, preciso arriscar e pintar, ou a conclusão desse trabalho vai acabar sendo herdada pelos meus netos.

Rodrigo apenas consentiu com a cabeça. Depois de um cafezinho, despediu-se e voltou para casa com a sensação de ter ganhado um amigo, prometendo visitá-lo novamente para ver o trabalho pronto. De repente lembrou-se dos morangos que havia esquecido no dia anterior, e parou numa quitanda para comprá-los. Chegando em casa viu uma teia de aranha num dos cantos da entrada. Já a tinha visto no dia anterior, e havia se prometido limpá-la, mas acabou esquecendo. Aproximou o rosto para enxergar melhor e percebeu que ela não parecia mais tão feia assim. Na verdade, enxergava agora uma beleza diferente nos detalhes de como foi tramada. A teia não mudou. Seu olhar é que havia mudado. Depois de um minuto ou dois de observação entrou em casa, beijou sua mulher e lhe entregou os morangos.

– Ah, sim. – disse Bela – Tinha me esquecido de te lembrar, amor. Ainda bem que se lembrou sozinho. Estava mesmo pensando nos morangos agora a pouco!

– Acho que foi transmissão de pensamento – respondeu Rodrigo.

– Sim. Com certeza. Isso acontece o tempo todo.

Rodrigo sorriu, lembrando-se de Juca, e apenas disse:

– Você nem tem ideia do quanto!

