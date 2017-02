O que acontece dentro da escola? Seu filho está seguro?

Em minha última coluna falei sobre a “adaptação escolar”. Discorri sobre a dificuldade de adaptação da criança na escola e os choros incontidos, não só das crianças, mas também dos pais. Uma verdadeira batalha de nervos, autocontrole e sentimentos diversos a flor da pele. Nesta semana, porém, quero falar sobre os cuidados que devemos ter ao escolher a escola ideal para nossos filhos.

Infelizmente muitas pessoas não podem escolher a creche ou escola que seus filhos irão frequentar, isso por conta de depender do estado ou do município para a disponibilidade de vagas. No entanto, nem por isso os pais devem deixar de investigar o que acontece na escola ou nos tratamentos que as crianças recebem dentro da escola ou da creche. Aliás, e que fique bem claro… não é porque o município cede a vaga gratuitamente que tudo é de graça… ou seja, nada é de graça, pois, tudo é derivado dos suculentos impostos que são pagos pelos cidadãos de bem. E independente disso você tem o direito de acompanhar e saber qual será a grade de ensino que será oferecido ao seu filho e como e qual o tipo de tratamento ele receberá dentro a escola ou creche.

Passei por um momento muito delicado em relação a escolha do melhor colégio para meu filho e, isso com certeza é uma preocupação de muitos pais. Saber qual o ambiente de convívio do filho, deve ser a prioridade desta busca. Uma das minhas maiores preocupações é a paciência do corpo docente, pois, este fator é literalmente decisivo para o sucesso e paz da criança em todos os âmbitos.

Como Conselheiro Tutelar tenho visto e vivido muitos dramas dentro das escolas e creches, tanto do município, quanto particulares. Crianças que trazem muitos problemas de casa, deficiência de aprendizado, dificuldades de adaptação, vítimas de violência, vítimas de abuso e tantas coisas que demanda tempo e atenção dos gestores e educadores. Em parceria com muitas escolas em 2016 pudemos ajudar diversas crianças e famílias, mas, quando a escola, creche ou educadores não se dispõem ou não fazem com amor e profissionalismo aquilo que se propuseram a fazer, o fim é catastrófico. Eu presenciei e atuei em casos que foi notório o cansaço de muitos educadores de escolas particulares e em redes públicas. O desafeto, a impaciência, a brutalidade, entre outros me deixaram chocado, pois, sei o reflexo que isso tem na vida de uma criança.

Escolha e conheça bem a escola ou a creche que cuidará dos seus filhos. Pela experiência em minha área de atuação, alguém pode até pensar que esta escolha para mim é mais fácil, mas, claro que não é bem assim. Quando escolhi o colégio para meu filho estudar eu fiz diversas observações. Ao fazer uma palestra no Colégio Aplicação que é um grande parceiro do Conselho Tutelar, observei como um todo e vi em primeiro lugar a estrutura do colégio, depois observei o comportamento participativo dos gestores, observei o trato dos profissionais desde a recepção, monitores, cozinha, professores entre tantas coisas para sentir qual era o clima local. Claro, que a escolha deve também estar baseada no ensino, mas, principalmente na paciência em faze-lo, pois, criança demanda muitaaaaa paciência. O diferencial do Colégio Aplicação é encontrar os próprios gestores/diretores bem-humorados com a paciência de Jó (linguagem de expressão de um personagem bíblico) na porta do colégio recepcionando cada criança, tratando cada um como seu fosse seu próprio filho. Aos que requerem um pouco mais de atenção por estarem em período de adaptação são completamente envolvidos pelo aconchego dos profissionais que ali estão, até para que se sintam em casa.

E por fim, usei o meu exemplo para mostrar que todo cuidado é essencial para se fazer a escolha certa. Aproveito para agradecer aos gestores Amauri e Gilberto Guerra, a diretora Valquíria e a professora Adélia e toda a equipe do Colégio Aplicação pela paciência e carinho para com meu filho e todas as crianças que estão aos seus cuidados.

Quero deixar ainda uma dica de observação de cuidados para com seus filhos caso esteja enfrentando alguma dificuldade. Choro em excesso, reclamação, irritação… tudo isso pode ser sinal de que a criança está com problemas na escola. Aprenda a investigar as manifestações mais comuns no comportamento infantil. Observe atentamente o comportamento da criança e visite a escola fora de hora para conhecer um pouco melhor a sua rotina. Participe e seja pais presentes na escola.

Na próxima semana falarei sobre alguns indícios que podem mostrar quando algo não vai bem na escolinha de seu filho. Até lá!

Tenha um excelente e abençoado dia!

Abraços Gilson Biondo.