O que leva uma criança ou adolescente ao uso das drogas? Parte 2

Em continuação a coluna anterior onde abordamos alguns dos motivos que contribuem para que uma criança ou adolescente venha a experimentar o álcool e outras drogas seguimos falando sobre a crise de identidade.

Por ser uma fase de transição a “crise de identidade” e os momentos turbulentos pode estabelecer uma confusão. Ser cobrado e tratado ora como criança, ora como adulto, pode deixá-lo confuso e se tornar algo intolerável. Alguns adolescentes não suportando o turbilhão de falatório e a pressão pode fazer com que os mais fracos busquem relaxar em algo ou que o leve para outra realidade.

Normalmente quando não há metas e planos de futuro muitos adolescentes ficam perdidos e aí vem a “falta de perspectivas”. Qualquer pessoa desde sua tenra idade precisa de encaminhamentos e incentivo, em contrapartida se isso não ocorrer a pessoa viverá ociosa buscando viver uma vida despreocupada e desregrada, e o pior, aberto a novas experiências.

A perigosa “Influência familiar”. Muitos pais optam por abrir as portas de sua casa para todos os amigos dos filhos e permitem que iniciem festas e encontros regados a bebidas alcoólicas e usam o argumento de que “é melhor aqui onde estou vendo do que na rua”. Obviamente a porta de entrada e o incentivo que precisavam está no aval deste tipo de pai e dentro de sua própria casa. O jovem vai crescendo com a ideia de que tudo é permitido e é permeado pela bebida. Que no fim não faz sentido dizer para ele não beber porque faz mal, mesmo porque se o jovem vê os familiares bebendo livremente, a qualquer momento e perdendo o controle, ele terá um exemplo. Isso é muito perigoso, pois os filhos espelham as atitudes dos pais.

“Hereditariedade”. Há estudos que mostram que existe influência genética na dependência química. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um trabalho que demonstra que essa relação vai de 60% a 80%, dependendo da droga. E há outro aspecto biológico: muita coisa que acontece no futuro de uma criança foi aprendida ainda no útero. Se a mãe bebe ou usa drogas enquanto está grávida, isso desperta um marcador bioquímico que fará com que ele se sinta fisgado se voltar a experimentar essa substância.

É importante ressaltar que a porta de entrada das drogas ilícitas são as drogas licitas assim como a principal, bebidas alcoólicas. Para se mostrar “descolado” ou ser aceito no grupo o adolescente se permite a dar provas de coragem. Ocorre também de fazer uso de bebidas quando estiver passando por uma frustração ou insatisfação. O preocupante disso é que se tornar habito rapidamente pode acabar provocando dependência. Para alguns, essas substâncias funcionam como um escape para a depressão ou a ansiedade, pois trazem uma sensação de bem-estar e felicidade. Mas depois a pessoa volta a deprimir, e tem que utilizar drogas novamente.

O jovem acaba ficando vulnerável, já que o exemplo geral valoriza muito o prazer e ele acaba se interessando menos por questões da lei, da ordem e da disciplina. Além disso, ele ainda não tem seu lugar adequado no mundo nessa época de vida, que é de transição. Quando ele fica desmotivado, a vulnerabilidade ao uso de drogas é ainda maior. E a chance de querer usar isso para o resto da vida quando se inicia na adolescência é muito grande.

A droga e o álcool geram uma escravidão. Mesmo quando quer parar, o jovem continua tendo lembranças do vício e muitos não conseguem se voltar aos estudos e outras atividades. Por fim acaba ficando escravo desta situação. Ainda que use na primeira vez por experimentação ou curiosidade, há grande possibilidade de ficar dependente.

A "Série Pais de Adolescente" tem o objetivo de abranger tanto quanto puder a mente, o comportamento e as armadilhas que de rodeiam a vida da criança e do adolescente. Trabalharemos nestes próximos artigos um sequencia sobre o tema "DROGAS" tendo em vista a necessidade de como identificar e até mesmo como lidar com situações referente ao assunto…

Vamos juntos aprender a educar e a amar os nossos filhos. Tenha um dia abençoado.

CONTINUA…