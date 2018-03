O que leva uma criança ou adolescente ao uso das drogas?

Há dezenas de motivos que contribuem para que uma criança ou adolescente venha a experimentar o álcool e outras drogas, mas isso dependerá das necessidades e impulsos de cada um. No período da adolescência, algumas razões são bastante comuns, principalmente pela de seguir os conselhos dos pais ou até mesmo por rebeldia achando que tudo pode.

Vamos refletir e conhecer 8 destes fatores:

A “curiosidade” é comum para qualquer ser humano e principalmente na transição de criança para a adolescência, por isso são facilmente atraídos. O álcool e as drogas são assuntos de rodas de conversa e sempre tem aquele que fala dos tais com muito entusiasmo e exalta seus efeitos, fazendo assim o aguçar da curiosidade de tantos jovens ao que realmente essas substâncias podem oferecer. Isso pode ser a porta de entrada para um caminho sem volta, pois as drogas no geral e suas sensações pode ser bastante sedutora e há drogas que podem viciar em apenas alguns segundos do seu primeiro uso.

O uso para “esquecer problemas e frustrações” também é corriqueiro quando o jovem não tem bons relacionamentos em casa, pois, acaba pendendo para o uso de substancias para amenizar o estresse na escola ou para assimilar ou lidar com a separação dos pais, ou até mesmo aliviar os sentimentos de bullying ou brigas entre amigos, perda de alguém querido ou qualquer coisa que lhe cause dor na alma. Na adolescência situações como essas podem ganhar força e as drogas e o álcool sempre oferecem possibilidades de esquecimento e distração.

Para tentar parecer descontraído e “escapar da timidez e insegurança” muitos jovens acabam optando por algum subterfugio para perder o medo e se sentir corajoso. Tais substâncias ajudariam na desinibição de iniciar uma conversa ou ter alguma atitude que exija mais impulso.

A adolescência é conhecida por ser uma fase de muitas primeiras vezes por isso a “necessidade de experimentar novas emoções”. O pensamento segue a partir do ter novas experiências para definir através das sensações o que é bom ou não e são as emoções quem dirá se é interessante ou atrativo ou não. Pois é aí que mora o perigo.

“Entrar para a nova turma”. Na transição para a adolescência há uma necessidade de aceitação e até a expectativa por saber se será aceito no grupo ou não. Todos querem se encaixar numa turma e muitas vezes pode acontecer de o passe de entrada ser o vira-vira de bebidas alcoólicas ou o desafio ao uso de algum tipo de droga. Infelizmente são ritos muito antigos que persistem em perdurar causando efeitos catastróficos não só nas gerações passadas, mas também nas vindouras.

Lamentavelmente temos poucas campanhas de ação e até mesmo de prevenção referente aos cuidados e efeitos que as drogas causam, por isso faça sua parte em casa. Sente com seus filhos e os ensine como pode ser catastrófico o envolvimento com estas substancias. Crie relacionamento que assim as possibilidades de entrarem nestes caminhos serão bem reduzidas. Quem ama cuida.

Hoje foi citado apenas 5 dos principais fatores que levam nossas crianças e adolescentes a sedução pelo álcool e drogas e se você entendeu quer saber mais leia a segunda parte na próxima semana. A “Série Pais de Adolescente” tem o objetivo de abranger tanto quanto puder a mente, o comportamento e as armadilhas que de rodeiam a vida da criança e do adolescente. Trabalharemos nestes próximos artigos um sequencia sobre o tema “DROGAS” tendo em vista a necessidade de como identificar e até mesmo como lidar com situações referente ao assunto… não deixe de ler os outros artigos desta série nas Colunas do Jornal Correio Paulista com o colunista Gilson Biondo e também no site www.gilsonbiondo.com.br ou assistir os diversos vídeos no YouTube Escola de Pais – Gilson Biondo.

Vamos juntos aprender a educar e a amar os nossos filhos. Tenha um dia abençoado.

CONTINUA…