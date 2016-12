O show na TV não pode parar

“Polêmicas” tontas seguem sua rotina. Será que o menino já conhecia o cantor famoso antes de aparecer no programa? E tem aquelas discussões para saber se “pegadinha” é armada ou não. E como pode a mesma pessoa aparecer em dois programas de televisão?

Sério mesmo que alguém fica preocupado com essas coisas? Televisão é show. Sempre vale o alerta.

Isso me lembra pesquisa de popularidade de político. Não serve para nada.

Outra coisa, eu odeio quando leio que o famoso cometeu uma gafe. E normalmente é uma coisa tão boba, algo que qualquer um também faria ou falaria. Nada demais.

Não poderia deixar de falar do César Tralli. O apresentador da Globo parece aquela galera do Twitter. O cara comenta tudo. Toda e qualquer notícia no final tem um comentário do jornalista. E outro dia ele se superou, comentou uma manchete do SPTV.

Já na última sexta…

Mais um especial do Roberto Carlos que realmente foi especial. Fantástico. Muito bom. O Rei faz parecer ser fácil cantar. O Faustão homenageou o casal Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Justíssimo. São geniais. Fico triste vendo essa incrível geração terminando aos poucos.

Só sei uma coisa, a retrospectiva está cada dia melhor. E nem foi ao ar ainda.

E na televisão…

Todo mundo copia todo mundo. É até normal. Agora, para imitar é preciso ter talento e ser discreto.

Confesso que gosto e não gosto da ideia da Globo transformar filmes em séries.

E toda vez que morre um famoso alguém reclama do ano. Ano é tudo igual. Morre famoso, morre parente, é sempre a mesma coisa.

Falando nisso…

George Michael? Não, eu prefiro o Markinhos Moura.

Graças a Deus estou fechando mais um ano sem ser hipócrita, sem ser politicamente correto e muito menos ser um falso indignado.

Para fechar…

Uma cantora famosa faz um vídeo clip com pessoas peladas e não esperava repercussão. Melhor parar por aqui.