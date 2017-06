Obra de canalização do Braço Morto do Rio Tietê foi retomada em Osasco

Duas importantes frentes de obras foram retomadas pela Prefeitura de Osasco: a canalização do Braço Morto do Rio Tietê e a construção da UBS do Rochdale. As obras integram um amplo projeto de urbanização com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) do governo federal, que beneficiarão cerca de 11 mil famílias residentes nos bairros Jardim Canaã, Aliança e Rochdale.

A canalização do Braço Morto do Tietê compreende uma extensão de 2.420 metros e contribuirá para conter as enchentes na região. O projeto inclui abertura de duas vias paralelas à margem do rio que farão a ligação entre as avenidas Presidente Médici e Presidente Kennedy, construção de áreas de lazer e entrega de equipamentos públicos como um centro comunitário e a UBS do Rochdale.

Além disso, o projeto de urbanização em andamento beneficiará 1.500 famílias que serão removidas para novas moradias, sendo 21 unidades habitacionais em construção no Rochdale e outra parcela no conjunto Miguel Costa.

“Hoje é um dia especial, pois estamos retomando um amplo projeto que estava paralisado e que beneficiará milhares de famílias não só do Rochdale, mas de bairros vizinhos que poderão usufruir de toda a infraestrutura que será implantada na região”, afirmou o prefeito Rogério Lins.