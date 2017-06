Obras do Fórum de Osasco passarão por nova licitação e serão retomadas em breve

As obras do novo Fórum de Osasco serão tocadas pela Secretaria da Justiça do Estado. A mudança é resultado das reuniões que o prefeito de Osasco, Rogério Lins, tem participado para agilizar o término da construção.

Paralisada desde 2015, a retomada das obras dependia do término de um Processo Administrativo configurando o não cumprimento do contrato pela construtora responsável. Essa etapa foi finalizada com a publicação na Imprensa Oficial do Município de Osasco no dia 2 de junho, da rescisão unilateral do contrato entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Provence Construtora Ltda.

A partir de agora, a Secretaria da Justiça do Estado poderá iniciar o processo de licitação para a retomada e conclusão das obras. A celeridade já está acertada entre o prefeito Rogério Lins e o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Os dois conversaram sobre a retomada das obras na quarta-feira, 7/6, quando Alckmin esteve na região para inaugurar a ampliação da ETE Carapicuíba. “O governador se comprometeu em atuar no sentido de que as obras sejam retomadas o mais rápido possível”, anunciou o prefeito, lembrando que 58% da construção está pronta. Além disso, Rogério Lins informou que os 20% de contrapartida da Prefeitura para a conclusão das obras estão garantidos.

A construção do novo Fórum de Osasco é uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Osasco. A Prefeitura doou o terreno e ficará responsável por assumir 20% do montante total da construção.