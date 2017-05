Obras no Rochdale serão entregues ainda em 2017

Nesta semana, o prefeito de Osasco disse que algumas obras do Jardim Rochdale devem ser entregues ainda este ano. O prefeito ressaltou que algumas não terão investimento municipal

“Era um sonho que tinha como impossível. Nem acredito que tudo esteja tão adiantado assim. Estou emocionada e logo estarei numa casa de verdade”, disse Maria Gerusa, mãe de três filhos de 24, 17 e 13 anos, e que há 20 anos vive em áreas livres. Ela é representante de uma das 21 famílias que serão beneficiadas pelas casas em construção no Jardim Rochdale, zona Norte.

Maria foi saudar o prefeito de Osasco, Rogério Lins, que visitou as obras na manhã de quarta-feira, 10. “Essas moradias atenderão famílias que viviam em área de risco e que passarão a viver com dignidade e segurança”, afirmou Lins.

A obra, que compreende moradias de dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, é resultado de uma contrapartida pela concessão de outorga onerosa, uma exigência feita às empresas incorporadoras de empreendimentos imobiliários na cidade, portanto não há investimento público. A previsão de entrega das moradias é outubro deste ano. “Sem gastar recurso público municipal, em parceria com a iniciativa privada, novas moradias estão sendo construídas no Jardim Rochdale e já serão entregues para as famílias beneficiadas”,diz Rogério Lins.

O reassentamento das 21 famílias removidas de uma área no mesmo bairro e que estão no programa Bolsa Aluguel desde 2015, integra o pacote de obras realizado no Jardim Rochdale, que compreende a limpeza do piscinão, realizada em parceria com o DAEE (Departamento de Água e Esgoto) após 7 anos de abandono; intervenção contra enchentes na rua Cuiabá, que ganhou dois pontos de drenagem; construção da Unidade Básica de Saúde; limpeza e coleta de entulho, entre outros.

As obras da UBS do Rochdale estão em andamento na praça da Rua Israel, antiga Viela 28. Sua construção começou em outubro de 2015, mas foi paralisada, sendo retomada em janeiro deste ano pela administração Rogério Lins. A conclusão está prevista para novembro próximo.

A construção da UBS está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) dentro do programa de reurbanização do Jardim Rochdale.