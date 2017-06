Observando anjos

– Como pode? Moça tão bonita, um anjo! E desse jeito… – Pensava Elenildes, auxiliar de limpeza do hospital.

Carolina estava em coma há quase um ano. Realmente, era jovem e bonita. Verdadeira Cinderela. Princesa de conto de fadas sem príncipe encantado. E sem família também. Elenildes ouvia, pelos corredores, comentários que ninguém a visitava. Não conseguia entender. Talvez fosse doloroso demais vê-la naquele estado. Os médicos passavam, olhavam as máquinas, a ficha médica. Conversavam com as enfermeiras. Mexiam nos aparelhos. Iam embora. Será que ela estava ouvindo isso tudo? Será que estava lá? E se estivesse desesperada pra falar com alguém?

– Coitadinha! – Pensava.

Um dia, limpando a UTI, passou ao lado de seu leito e a observou, curiosa, procurando algum sinal de comunicação. Nada. Deixou a vassoura de lado e se aproximou.

– Boa noite, Carolina! – disse e olhou ao redor, envergonhada.

Continuou então o trabalho. Passou a cumprimentar a paciente todas as vezes. Aos poucos foi se sentindo mais à vontade: além do cumprimento, começou a perguntar como ela estava. Depois, a contar como ela mesma estava. Sua história, seus sonhos, ilusões e desilusões.

Contava histórias e aconselhava a menina sobre as coisas do mundo, pra quando ela acordasse. Carolina tornou-se quase que uma filha.

É claro que vez ou outra alguém a flagrava nessas conversas. Entre médicos e enfermeiros, alguns achavam engraçado, outros uma bela atitude. Mas todos concordavam que havia, em Elenildes, uma inocência e um carinho especiais. Algumas enfermeiras começaram a copiar o gesto. Depois, médicas e médicos também. E os anos foram se passando.

Um dia, enquanto uma das enfermeiras conversava com Carolina, ela abriu os olhos. Foi uma festa no hospital! Ela, que já era a paciente mais antiga, para espanto geral, conhecia a todos. A tudo havia escutado, naqueles nove anos. E, logo, percebeu que algo estava faltando.

– Elenildes, onde está? – perguntou. – Preciso lhe dar um abraço! Preciso dizer tudo o que sempre quis, mas nunca pude. Ela foi minha verdadeira mãe, quem sempre esteve ao meu lado!

Todos se entreolharam, calados, e lhe explicaram que Elenildes havia falecido há pouco mais de um mês. O que poucos sabiam é que a auxiliar de limpeza era, na verdade, um anjo. Havia cumprindo uma missão, despercebidamente. Típico dos anjos. Observá-los é tarefa para poucos. Muitos não os enxergam, porque procuram primeiro pelas asas. Mas anjo não tem asa. Se soubessem disso veriam milhões deles, em todos os cantos: De auxiliares de limpeza a gerentes de loja. De mecânicos a donas de casa. De mendigos a presidentes de multinacionais. Tantos quanto necessário forem. Tantos quantos grãos de areia houver no chão. Tantos quanto o número de estrelas cadentes no céu.

