Oeste Barueri está nas semifinais do Paulista A2

Em um jogo que se tornou tenso pelas circunstâncias, o Oeste mostrou garra e venceu o Juventus por 2 a 1. O triunfo garantiu o Rubrão nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Na próxima fase, o time de Barueri enfrentará o São Bernardo em dois confrontos.

O jogo

O primeiro tempo começou com total domínio do Oeste. Em dez minutos, o Rubrão chegou de cabeça com Nicolas Careca e Lídio.

Mostrando tranquilidade na troca de passes e segurança na marcação, o time do técnico Roberto Cavalo seguiu em cima do Juventus. E aos 17 minutos, em bola que parecia perdida na bandeira de escanteio, Nicolas Careca brigou com o zagueiro, dividiu com outro adversário e o lance virou uma assistência para Raphael Luz, que dominou dentro da área e bateu pra abrir o placar.

Até o fim da primeira etapa o Juventus obrigou o goleiro Willian Menezes a fazer defesa espetacular no canto direito

Na segunda etapa, o Juventus foi pra cima e adiantou a marcação. Buscando mais o ataque, o time da casa trabalhou mais no setor defensivo do Oeste, mas a defesa se mostrou bem postada e evitou lances de maior perigo para o goleiro Willian Menezes.

O Rubrão levou muito perigo com Raphael Cruz, de cabeça, mas foi a equipe grená que chegou ao gol. Em chute de longe, João Vitor acertou o ângulo.

O placar de 1 a 1 ia deixando o Oeste fora da briga pelo acesso. Apesar da situação ruim, o time se manteve tranquilo. Em ataque pelo lado direito, Daniel Farias puxou em velocidade e aguardou a passagem de Wallace Bonilha. O volante encontrou Pedrinho, que entrou no segundo tempo. O camisa 17 driblou dois zagueiros e acertou o ângulo. Foi o gol da classificação do Rubrão!