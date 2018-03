Oeste/Barueri tem 270 minutos para continuar vivo na série A-2 do Paulista

Caso queira ficar, entre os quatro clubes que seguem em busca de uma das duas vagas de acesso à elite do futebol paulista, o Oeste precisa pontuar nos três últimos jogos.

Na última sexta-feira, jogando na Arena Barueri, o Oeste perdeu uma grande oportunidade de entrar no G4, saiu na frente do placar mas sofreu a virada do Votuporanguense que fechou a partida em 3 a 1.

Com a derrota, o Oeste permanece após doze jogos com dezoito (18) pontos ganhos, resultado de cinco vitórias, três empates e agora quatro derrotas. Não dá mais para titubear, agora é vencer ou vencer, a começar neste sábado, 17, às 16 horas quando encara o Batatais no Estádio Osvaldo Scatena. E na terça-feira, 20, às 19h30, na Arena Barueri, o adversário do Oeste é o Sertãozinho, o Touro dos Canaviais.

Na última rodada da fase de classificação, o Oeste joga no sábado, 24, às 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na famosa Rua Javari, no bairro da Mooca, diante do Juventus, o Moleque Travesso.