Oeste Barueri vence Portuguesa e se livra do rebaixamento

O Oeste abriu o placar aos nove minutos da primeira etapa no estádio do Canindé, com Guilherme Garutti. A Portuguesa chegou ao empate com Vinicius Gouveia, aos 37.

Os visitantes ampliaram aos 28 do segundo tempo, com Mazinho, após falha do zagueiro. Na base da pressão, a Portuguesa deixou tudo igual novamente aos 36, com Leandro Domingues, de pênalti. Quando o jogo se encaminhava para o final, o Oeste fez o terceiro, aos 44, com Tatuí, e deu números finais ao jogo.

O Oeste Barueri está garantido na Série A2 de 2018. Agora o Oeste tem 25 pontos, subindo para a 10ª colocação. Pelo número de vitórias, 6 a 4, o time de Barueri se garante no desempate contra o XV. A próxima e última rodada da A2 será disputada integralmente no domingo, às 16h. O Oeste recebe o Juventus, na Arena Barueri.