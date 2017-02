Oeste busca recuperação diante do União Barbarense

O Oeste Futebol Clube agora com sede em Barueri, estreou na competição estadual com derrota para o Guarani e nesta quarta-feira, 1, jogando em casa, só ficou no empate com o Taubaté. O próximo jogo é contra o Barbarense, neste sábado, às 19 horas, na Arena Barueri.

Alguns dirigentes do Rubrão, antes da competição começar, otimistas afirmavam que nesta edição só havia uma vaga de acesso porque a outra já estava com o Oeste. É o que o torcedor de Barueri e região espera, mas ninguém pode negar, que este campeonato reúne tradicionais e fortes equipes do Estado e o objetivo, além de brigar pelo acesso e ficar fora do rebaixamento que irá mandar seis clubes à Série A3.

Na primeira rodada o Oeste enfrentou o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Nesta partida teve maior domínio mas não conseguiu traduzir sua superioridade em gols e acabou perdendo de 2 a 1.

A recuperação poderia ter vindo nesta quarta-feira, na Arena Barueri, diante do Taubaté, o Burro da Central. Foi uma partida equilibrada, o Oeste conseguiu fazer 2 x 0, gols de Robert, o primeiro aos 8 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti e o outro aos 2 minutos da segunda etapa. Perdendo o jogo, o Burro da Central arriscou mais e foi feliz e com gols de Tiago Tremonti, aos 21 e Caique aos 44 minutos, conseguiu o empate em 2 a 2.

Com apenas um ponto ganho, o Oeste abre a zona de rebaixamento, em 15º na classificação geral. É apenas o começo, ninguém perdeu e ninguém ganhou nada, a estrada é longa. O time terá que apresentar um melhor futebol nas próximas rodadas para sonhar com a série A-1 em 2018.