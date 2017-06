Oeste empata com Náutico pela série B do Brasileiro

Artilheiro do Oeste na Série A2 do Paulistão, com oito gols, o atacante Robert desencantou na segunda divisão do Brasileirão ao marcar o gol de empate do Rubrão, ontem, contra o Náutico, na Arena Pernambuco, pela 5ª rodada do campeonato.

Experiente, o camisa 9 da equipe rubro negra reconhece que o gol estava demorando a sair. Ele perdeu pênalti, ainda na segunda rodada, contra o Criciúma. Para Robert, a seca de gols acontece na fase de todo centro avante:

“É normal. Sabia que uma hora o gol ia sair. Eu falhei na segunda rodada ao perder o pênalti, mas o Júlio roubou meu gol contra o CRB”, brincou o atacante lembrando a jogada do primeiro gol da vitória sobre os alagoanos. “Sei do meu potencial, venho trabalhando forte com a equipe. Todos estão de parabéns”, afirmou Robert.

Com o gol de Robert, que garantiu o empate fora de casa, o Oeste chegou ao quarto jogo sem derrota na Série B. O time venceu as duas últimas partidas jogando em casa, contra Criciúma e CRB, e empatou quando jogou como visitante, diante de Boa Esporte e agora o Náutico.

Para Robert, mesmo a equipe se conhecendo e se entrosando agora, o elenco está muito disposto a fazer uma grande campanha no campeonato:

“Muita gente chegou para a disputa da Série B, estamos nos conhecendo, começando agora um trabalho. Mas já da para sentir que aqui não tem vaidade. Quando eu não estou bem, o Alexandro aparece para marcar os gols e convivemos tranquilamente com essa disputa pela titularidade. O grupo está focado, todos respeitam o Cavalo e isso é ótimo para o Oeste.”

O Oeste é o sétimo colocado na tabela da Série B, empatado com América-MG, ABC e Brasil de Pelotas, com oito pontos. Na próxima rodada, o Rubrão enfrenta o Luverdense, na Arena Barueri, sábado, às 21h.