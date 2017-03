Oeste encara o líder São Caetano no ABC

Só faltam sete rodadas para o time de Barueri tentar sua classificação às semifinais da competição ou até mesmo para escapar do descenso, possibilidade maior em razão de tropeços quando joga em casa

Após vitória em São José do Rio Preto por 1 a 0 sobre o Rio Preto, no último final de semana, o Oeste volta a decepcionar seu torcedor e na terça-feira, 21, jogando na Arena Barueri empatou em 0 x 0 com o Barretos.

O resultado foi ruim para o Oeste e também para o Touro do Vale já que ambos permanecem na proximidade da zona de rebaixamento. Na partida o herói foi o goleiro Wanderson, do Barretos, que praticou defesas espetaculares garantindo o pontinho a seu time.

O Oeste Futebol Clube, agora sediado em Barueri, talvez em conseqüência de sua campanha irregular no estadual até o momento, não vem atraindo muitos torcedores em jogos disputados na Arena e terça-feira pouco mais de 200 torcedores estiveram no estádio para incentivar o clube.

Nesta sexta-feira, 24, às 21 horas, o Oeste encara uma pedreira, o líder São Caetano, no Anacleto Campanella e na quarta-feira, 29, às 19h30, na Arena Barueri recebe o Água Santa, de Diadema, lembrando que esses dois times do ABC são fortes candidatos às semifinais.