Oeste enfrenta o Guarani nesta terça-feira, 20, pela série B do Campeonato Brasileiro

Em busca da terceira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste, time que manda os jogos em Barueri, tem difícil missão nesta terça-feira, em Campinas.

A equipe rubro negra enfrenta o Guarani, que é vice-líder da competição, às 21h30, pela nona rodada do torneio.

Destaque do Rubrão, o goleiro Rodolfo projeta o duelo contra os campineiros. Para o camisa 1, o jogo deve mostrar onde o time deve brigar na tabela do Brasileirão: “Esse duelo com o Guarani é uma final para nós. Entraremos focados, procurando a vitória fora de casa que ainda não conseguimos. Nosso pensamento é de somar o máximo de pontos possíveis. Temos que ter toda a atenção pois sabemos da qualificação da equipe do Guarani. Eles vem de derrota e vão querer recuperar os pontos perdidos.”

Invicto desde a estreia na Série B, quando o time foi derrotado pelo Paysandu na primeira rodada, o Oeste é dono da segunda melhor defesa do campeonato, ao lado de Paraná e o próprio Papão, com cinco gols sofridos. Responsável pela organização do setor, o goleiro Rodolfo vem se destacando com boas atuações. Se por um lado, o sistema defensivo está ajeitado, o setor ofensivo está com dificuldade para superar as zagas adversárias. São quatro empates seguidos na competição.

Rodolfo acredita que o ataque deve retomar a confiança para aumentar a produtividade e conquistar as vitórias para o Rubrão: “A comissão técnica sempre trabalha com a gente essa parte motivacional. Não é porque não estamos ganhando que estamos abalados. A gente fica triste, mas estamos focados em buscar sempre nosso melhor para conquistar as vitórias. A sequência sem derrota para nós, do sistema defensivo, é fantástica. Já o pessoal da frente deve caprichar só mais um pouquinho para acertar o alvo. Já já os gols começam a sair.”

Com 11 pontos, o Oeste é o 13º colocado na tabela da Série B.