Oeste enfrenta o Juventus valendo vaga na segunda fase

Na reta final da fase de classificação, o Oeste voltou a vencer e neste sábado, 24, uma vitória sobre o Juventus garante passagem do clube à etapa decisiva do estadual.

Nas primeiras rodadas da competição, o Oeste que era apontado como um dos favoritos ao acesso, teve uma campanha excelente. Após alguns jogos na liderança, entrou na fase do sobe e desce, mas mantendo uma pequena distância dos quatro primeiros, que são os que classificam-se à etapa decisiva em busca de uma das duas vagas de acesso à elite do futebol paulista.

Após alguns tropeços, vendo o G4 distante, o Oeste se viu obrigado a vencer ou vencer seus últimos compromissos e foi feliz, venceu no último sábado por 1 a 0, jogando fora de casa, o Batatais e na terça-feira, na Arena Barueri, pelo mesmo placar, derrotou o Sertãozinho, o Touro dos Canaviais.

Com esses seis pontos, o Oeste assumiu a quarta colocação no G4, com 24 pontos e para não depender de resultados de outros clubes na última rodada desta fase de classificação, para obter vaga na próxima e decisiva fase, o Oeste precisa vencer o Juventus, neste sábado, às 15 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, Mooca.